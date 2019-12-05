Невеста Киану Ривза объяснила, почему не хочет красить седые волосы

После того, как инсайдеры западных СМИ рассказали о помолвке Киану Ривза с художницей Александрой Грант, пара страдает от внимания журналистов и общественности. На днях избранница актера решила ответить на самый популярный вопрос в сети: "Почему она не красит седые волосы?"

Соответствующее сообщение 46-летняя Александра Грант разместила на инстаграм-странице. Она призналась, что видела реакцию журналистов и сети относительно ее имиджа. Многие хейтеры заявили, что избраннице Киану Ривза следует следить за своим видом, ведь теперь она стала публичным человеком. На все нападения художница решила откровенно отреагировать.

Важно: Киану Ривз сделал предложение 46-летней возлюбленной Александре Грант, – СМИ

Александра Грант рассказала, что не намерена скрывать свою седину. Как оказалось, таким образом она пытается уберечь свое здоровье. По словам художницы, она поседела в 20 лет. С тех пор невеста Киану Ривза меняла довольно часто свой имидж, что повлияло на его самочувствие.

"Новость дня... Я поседела, когда мне было чуть больше, чем 20... И красила свои волосы в различные цвета, пока мой организм не начал реагировать на токсичные красители. В 30 я позволила себе остаться "блондинкой"... мне это нравится, и я поддерживаю тот факт, что каждая женщина должна выглядеть, как она хочет в любом возрасте. И если кто-то из них погибает из-за стандартов красоты, давайте поговорим о них", – написала Александра Грант.

Возлюбленная Киану Ривза показала подписчикам фрагмент статьи, в которой говорится, что окрашивание волос и химическая завивка могут вызвать рак молочной железы. Она добавила, что статистика просто поражает, поэтому каждой моднице стоит задуматься.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Голливудский актер Киану Ривз, который прославился благодаря фильмам "Матрица", ни разу не был женат. Но его история любви может с легкостью растрогать каждого.

С 1998 года Киану Ривз встречался со своей коллегой Дженнифер Сейм. Пара не хотела связывать себя узами брака, поэтому наслаждалась буднями в доме актера в Нью-Йорке. Однако в 2001 году звезда умерла в автокатастрофе, а за 2 года до трагедии Дженнифер Сейм потеряла ребенка. Двойное горе заставило Киану Ривза на время отказаться от всех ролей и начать вести жизнь отшельника.

На десятки лет актер избегал публичных выходов и не попадал в объективы папарацци с девушкой. Однако все изменилось в 2011 году. Именно тогда у актера начались отношения с Александрой Грант. Произошло это во время написания книги Ode to Happiness. Через несколько лет они снова встретились, чтобы основать небольшое издательство. В начале 2018 года Киану Ривз пригласил женщину на ужин в Лос-Анджелесе и стал часто появляться с ней на публике. Недавно стало известно, что пара обручилась и готовится к скромной церемонии.