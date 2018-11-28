Невеста Криштиану Роналду обустраивает их новый дом к Рождеству: трогательные фото

Джорджина Родригес, которая готовится стать женой известного футболиста Криштиану Роналду, поделилась снимками, как она вместе с детьми готовят дом к Рождеству.

24-летняя испанская модель Джорджина Родригес опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Невеста Криштиану Роналду развлекает детей и старается создать им уютную атмосферу в новом доме, в который они переехали после перехода футболиста в итальянский клуб.

Читайте также: Криштиану Роналду пригласил на романтическое свидание не только свою невесту: фотофакт

На первом фото Джордина вместе со всеми детьми уселись на полу на теплом пледе у ног большого Санта-Клауса, который традиционно сидит на своем троне и держит на руках дочерей Криштиану Еву и Алану.



Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду / Instagram / @georginagio

На второй фотографии заметно, что Джорджина украсила подоконники дома красивыми фигурками оленей, медведей, снеговиков и подарков, которые окутаны гирляндами. Близнецы Ева и Матео вместе с самой маленькой дочкой Аланой загадочно рассматривают новогодние украшения. Вид из окон их дома открывается почти на весь Турин (город в Альпах, – 24 канал).



Украшенная квартира Криштиану Роналду к Рождеству / Instagram / @georginagio

Напомним, в начале ноября в сети начали обсуждать помолвку Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. 24-летняя модель опубликовала фото, на котором хорошо видно бриллиантовый перстень Cartier на безымянном пальце левой руки. Впервые девушка засветила его на Чемпионате мира в июне.