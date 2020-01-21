Невеста Никиты Добрынина поделилась деталями свадьбы: "Не хотим пышную свадьбу"

Знаменитая пара Никита Добрынин и Дарья Квиткова уже начала готовиться к свадьбе, ведь недавно главный холостяк страны сделал предложение своей любимой. 21-летняя девушка в сети поделилась первыми деталями свадьбы.

Сейчас влюбленная пара находится на отдыхе на Бали, где и состоялось такое ожидаемое для Даши признание 17 января. После пережитых эмоций блогер в инстаграм-сторис признавалась, что была приятно поражена таким сюрпризом, и хотя ожидала, что это может произойти на Бали, она все равно была тронута предложением Никиты.

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Впоследствии Даша Квиткова дала несколько ответов на вопросы ее подписчиков о свадьбе, где поделилась, что не хочет пышную свадьбу, и планирует с женихом сделать все в кругу родных и друзей. Свою свадьбу пара запланировала на сентябрь, но с датой они пока не определились. Относительно организации события, то они уже обратились к шести подрядчикам, которые помогли бы им в создании незабываемого праздника. О месте проведения свадьбы, то им станет, скорее всего, Италия.

Мы очень не хотим пышную свадьбу. Мы хотим, чтобы это было только для родных и близких друзей. Без лишнего пафоса ... По бюджету тоже все правильно. Мы мыслим рационально ... Безумно хотим свадьбу в Италии,

– написала невеста Добрынина в инстаграм-сторис.

После возвращения с Бали в Киев счастливая невеста планирует пройтись по свадебным салонам, чтобы выбрать желанное платье.

"Мне написали из двадцати салонов, которые готовы предоставить, подарить или пошить мое платье мечты... Честно сказать, мне вообще не хотелось свадебных платьев (особенно пышных). Не хотелось до дня признания. Хочется чего-то нежного, лаконичного и не причудливого", – рассказала невеста.

Она добавила, что заглядывается на свадебные платья бренда Berta, в одном из которых недавно позировала Кайли Дженнер для рекламы совместной коллаборации с дочерью Сторми. Также она смотрит на платья в социальной сети Pinterest и в ее телефоне уже есть около 50 сохранившихся образцов.

Инстаграм-сторис Дарьи Квитковой / Instagram-Stories / @kvittkova