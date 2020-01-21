24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Невеста Никиты Добрынина поделилась деталями свадьбы: "Не хотим пышную свадьбу"

77 Читати новину українською
Дарья Квиткова поделилась деталями свадьбы / Instagram / @kvittkova

Знаменитая пара Никита Добрынин и Дарья Квиткова уже начала готовиться к свадьбе, ведь недавно главный холостяк страны сделал предложение своей любимой. 21-летняя девушка в сети поделилась первыми деталями свадьбы.

Сейчас влюбленная пара находится на отдыхе на Бали, где и состоялось такое ожидаемое для Даши признание 17 января. После пережитых эмоций блогер в инстаграм-сторис признавалась, что была приятно поражена таким сюрпризом, и хотя ожидала, что это может произойти на Бали, она все равно была тронута предложением Никиты.

Стоит увидеть: Телеведущий Никита Добрынин женится: появилось фото кольца

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Впоследствии Даша Квиткова дала несколько ответов на вопросы ее подписчиков о свадьбе, где поделилась, что не хочет пышную свадьбу, и планирует с женихом сделать все в кругу родных и друзей. Свою свадьбу пара запланировала на сентябрь, но с датой они пока не определились. Относительно организации события, то они уже обратились к шести подрядчикам, которые помогли бы им в создании незабываемого праздника. О месте проведения свадьбы, то им станет, скорее всего, Италия.

Мы очень не хотим пышную свадьбу. Мы хотим, чтобы это было только для родных и близких друзей. Без лишнего пафоса ... По бюджету тоже все правильно. Мы мыслим рационально ... Безумно хотим свадьбу в Италии,
– написала невеста Добрынина в инстаграм-сторис.

После возвращения с Бали в Киев счастливая невеста планирует пройтись по свадебным салонам, чтобы выбрать желанное платье.

"Мне написали из двадцати салонов, которые готовы предоставить, подарить или пошить мое платье мечты... Честно сказать, мне вообще не хотелось свадебных платьев (особенно пышных). Не хотелось до дня признания. Хочется чего-то нежного, лаконичного и не причудливого", – рассказала невеста.

Она добавила, что заглядывается на свадебные платья бренда Berta, в одном из которых недавно позировала Кайли Дженнер для рекламы совместной коллаборации с дочерью Сторми. Также она смотрит на платья в социальной сети Pinterest и в ее телефоне уже есть около 50 сохранившихся образцов.

Инстаграм-сторис Дарьи Квитковой / Instagram-Stories / @kvittkova

Сколько украинцев за предоставление русскому статуса второго государственного: новые данные
сегодня
2838
Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Звездные свадьбы Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:15 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 69418
20 января 18:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 335
20 января 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 3213
20 января 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20638
20 января 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 11504
Новости
Больше новостей
Залиште відгук