Невеста Никиты Добрынина поделилась списком любимых книг и сериалов: советы Даши Квитковой
Невеста популярного украинского телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с поклонниками списком любимых сериалов и книг. Это отличный способ провести время на карантине с пользой.
Многие украинские звезды уже посоветовали поклонникам, что можно посмотреть во время изоляции. К их числу присоединилась и блогерша Даша Квиткова. Девушка рассказала, какими киноработами можно насладиться дома, а также назвала любимую книгу, которую перечитывала 10 раз. Соответствующее сообщение она опубликовала на личной странице в инстаграме.
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Длительный карантин стал настоящим испытанием для многих. Знаменитости и лидеры мнений пытаются хоть как-то подбодрить поклонников в непростое время и делятся занятиями, которые можно сделать на карантине. Среди них – просмотр фильмов и чтение книг.
Сериалы, которые советует посмотреть Даша Квиткова:
- Happy!
- "Сбой"
- "Фанатик"
Книги, которые советует прочитать Даша Квиткова:
- "Жутко громко и запредельно близко" (любимая книга Даши)
- "Пять языков любви"
- "Обними меня крепче"
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