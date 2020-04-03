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Невеста Никиты Добрынина поделилась списком любимых книг и сериалов: советы Даши Квитковой

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Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova

Невеста популярного украинского телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с поклонниками списком любимых сериалов и книг. Это отличный способ провести время на карантине с пользой.

Многие украинские звезды уже посоветовали поклонникам, что можно посмотреть во время изоляции. К их числу присоединилась и блогерша Даша Квиткова. Девушка рассказала, какими киноработами можно насладиться дома, а также назвала любимую книгу, которую перечитывала 10 раз. Соответствующее сообщение она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Длительный карантин стал настоящим испытанием для многих. Знаменитости и лидеры мнений пытаются хоть как-то подбодрить поклонников в непростое время и делятся занятиями, которые можно сделать на карантине. Среди них – просмотр фильмов и чтение книг.

Сериалы, которые советует посмотреть Даша Квиткова:

  1. Happy!
  2. "Сбой"
  3. "Фанатик"

Книги, которые советует прочитать Даша Квиткова:

  1. "Жутко громко и запредельно близко" (любимая книга Даши)
  2. "Пять языков любви"
  3. "Обними меня крепче"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

   

Автор: Кристина Кобак
Теги: Кино Карантин в Украине 2020 LifeStyle
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