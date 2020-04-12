Невеста Виктора Павлика объявила о возможном переносе свадьбы

25-летняя избранница именитого артиста готовится к свадьбе с любимым. Торжество должно состояться уже 10 июня, однако вспышка коронавируса поставила его под угрозу. Невеста Виктора Павлика Екатерина призналась, что готова перенести церемонию и сохраняет спокойствие.

На личной странице в инстаграме возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репьяхова довольно часто публикует подробности личной жизни и детали подготовки к предстоящей свадьбе. Девушка призналась, что молодожены будут вынуждены перенести праздник, если пандемия коронавируса не утихнет.

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Избранница певца опубликовала пространное сообщение, которым объяснила для фолловеров и прессы, какая судьба ждет ее свадьбу со звездой. Невеста отметила, что в случае, если границы будут закрыты до конца июня, паре придется выбирать новую дату для брачной церемонии.

Причиной для такого решения стало то, что много приглашенных гостей сейчас проживают в других странах: "Мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке". Кроме того, молодожены озабочены тем, чтобы их близкие находились в стабильном материальном положении, ведь не хотят обременять их финансово в период кризиса и безработицы.

Сегодня мы не принадлежим сами себе, но мы не торопимся переносить свадьбу. Скажу так, я абсолютно спокойна и не вижу поводов для разочарований,

– написала Екатерина Репьяхова.

Известно, что свадьба Виктора Павлика должна состояться 10 июня в кругу самых близких и без звездных коллег певца. Церемонию влюбленные планировали провести за пределами Киева. Однако невеста призналась, что в случае переноса свадьбы не станет рассекречивать новую дату.

Что известно о романе Виктора Павлика?25-летняя избранница 54-летнего певца получила предложение от любимого еще в 2016 году. Однако пара не спешила афишировать свои чувства и официально оформлять брак. Почти 2 года Виктор Павлик с Екатериной живут в съемной квартире. Девушка уже подружилась со старшими детьми артиста, а вот младший Павел отказывается с ней общаться.