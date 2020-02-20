Невеста Виктора Павлика опубликовала фото в свадебном платье: кадр взорвал сеть

Уже в начале лета, 10 июня, украинскому шоу-бизнесу стоит ждать очередную звездную свадьбу. Виктор Павлик поведет под венец 25-летнюю Екатерину Репьяхову. Сейчас пара совмещает подготовку к свадьбе с насыщенным гастрольным графиком. Однако невеста все же нашла возможность примерить свадебное платье.

В личном блоге в инстаграм молодая избранница 54-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика часто делится подробностями личной жизни. На этот раз Екатерина решила показать фолловерам свадебное платье, которое она примеряла в одном из столичных бутиков.

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24-летняя менеджер артиста предстала на фото в роскошном кружевном платье, расшитом цветами. Свадебное платье показалось довольно откровенным, учитывая экстремальное декольте и полупрозрачную ткань. Лаконичная цепочка и высокая прическа подчеркнули хрупкое тело Екатерины.

Однако среди фолловеров не нашлось хейтеров такого соблазнительного образа. Подписчики будущей жены Виктора Павлика оценили выбор невесты сотнями лайков и десятками увлекательных комментариев.

Неужели я невеста,

– лаконично прокомментировала Екатерина Репьяхова.

В знак благодарности щедрым поклонникам девушка решила показать, какие платья успела примерить. Так, она призналась, что ей понравилось сразу пять образов. Отвечая на вопросы в инстаграм-сторис, Екатерина анонсировала, что примерит сразу два наряда невесты. Кроме того, фолловеры поинтересовались, сколько стоят платья, которые присматривает для церемонии девушка. Как заверила возлюбленная певца, стоимость одного из них составляет около двух тысяч долларов – почти 50 тысяч гривен.



Екатерина Репьяхова в свадебном платье / Screenshot / Instagram / @repyahovakate



Екатерина Репьяхова в свадебном платье / Screenshot / Instagram / @repyahovakate

Что известно о свадьбе Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой?

Новости о романе взрослого артиста с юной помощницей всколыхнули сеть в июне прошлого года. Пара не спешила объявлять о своих отношениях, но когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного возлюбленного. Екатерина не скрывает, что не все родственники были в восторге от ее избранника. Они переживали, что певец не оставит свою жену. Однако она подружилась со старшими детьми артиста.

К алтарю пара планирует идти летом, 10 июня. Этот брак станет четвертым для украинского артиста. Раньше невеста рассказывала, что они планируют скромное празднование в кругу самых близких, среди которых не будет звездных коллег ее знаменитого мужа. Место торжества будущие супруги решили держать в тайне, но отметили, что праздник пройдет за пределами столицы. Кроме того, молодая семья отправится в романтическое путешествие.