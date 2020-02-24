Невеста Виктора Павлика полностью обнажилась: фото 18+

Молодая невеста Виктора Павлика продолжает привлекать внимание всех отечественных СМИ. В сети 25-летняя Екатерина Репьяхова опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной.

Провокационную фотографию она опубликовала на инстаграм-странице. Для эротической съемки Екатерина Репьяхова выбрала душевую кабину, где абсолютно голой стала спиной к камере. Интимные места девушка пыталась скрыть благодаря фоторедактору. Кто же был автором фото – Екатерина Репьяхова решила не рассекречивать.

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Обнаженная Екатерина Репьяхова – невеста Виктора Павлика / Instagram / @repyahovakate

И уже в заметке невеста Виктора Павлика решила объяснить, почему решилась обнародовать такой откровенный кадр. Екатерина Репьяхова заявила, что устала от того, как журналисты искажают ее слова.

"Зашла почитала в Интернете, какую чушь пишут эти грязные журналисты, некорректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и веб-сайтах. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа. И так, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет с Виктором Павликом и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю", – написала возмущенная Екатерина Репьяхова.

Как известно, уже 10 июня 2020 года Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова официально станут мужем и женой. И пока пара готовится к свадьбе, журналисты взяли откровенное интервью у невесты. Вероятно, именно оно и стало поводом для такой пикантной реакции. Екатерина Репьяхова рассказала, что артист не ищет себе любовниц, поскольку ему хватает 25-летней избранницы.

Он в сексе не монстр, что ему только это и давай. Нет, он вполне спокоен и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "прожарить" за углом, то это точно не о нем,

– рассказала Екатерина Репьяхова.

Кроме этого, девушка поделилась с журналистами, что иногда прикрепляет к сообщениям любимому интимное фото. Такие признания Екатерины Репьяховой взбудоражили сеть, а все отечественные СМИ охотно распространили информацию.



Екатерина Репьяхова / Instagram / @repyahovakate