Невеста Виктора Павлика пожаловалась на осуждение поклонниками будущего мужа

Народный любимец Виктор Павлик ведет активную подготовку к свадьбе, которая запланирована уже летом этого года. Знаменитый певец готовится пойти к алтарю со своим концертным директором Екатериной Репяховой. Однако, как оказалось, не всем поклонникам звезды нравится его молодая невеста.

Отношения 54-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика и 25-летней Екатерины Репяхиной продолжаются более трех лет. Однако наибольший шквал обсуждения вызовали планы влюбленных наконец официально оформить свои отношения. Невеста, которая активно готовится к предстоящей свадьбе, сообщила, что страдает от общественного осуждения и хейтеров в сети.

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На страницах своего инстаграма девушка опубликовала обширное сообщение, которое стало настоящим эмоциональным взрывом и откровенным публичным признанием. В конце января Виктор Павлик имел кассовые концерты в Киевской области, во время которых его сопровождала верная невеста и концертный директор по совместительству. Екатерина отметила, что накануне свадьбы поклонники реагируют на нее все эмоциональнее. Кроме того, обвинения девушки в меркантильности никуда не делись.

Мне становится все сложнее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я зажиточной жизни захотела, ради денег с ВП). А потом я продаю диски. Вчера я заметила, как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: "Мы вас узнали, вы Катя". А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно,

– высказалась Екатерина.

Девушка надеется, что настоящие поклонники творчества ее жениха поймут и примут его выбор, ведь их любви подвластны любые препятствия.

Напомним, что новости о романе взрослого артиста с юной помощницей всколыхнули сеть в июне прошлого года. Пара не спешила объявлять о своих отношениях и, когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного возлюбленного. Екатерина не скрывает, что не все родственники были в восторге от ее избранника. Они переживали, что певец не покинет свою жену. Однако она подружилась с детьми артиста.