Невеста Виктора Павлика раскрыла историю знакомства с певцом: Номера в отеле были соседними

Украинский артист готовится к своему второму браку с молодой избранницей Екатериной Репьяховой. Девушка решила рассекретить историю знакомства с женихом Виктором Павликом, признавшись, что они познакомились после концерта певца только благодаря тому, что жили в соседних гостиничных номерах.

Виктор Павлик ранее объявлял, что знакомство с возлюбленной произошло после его концерта в Николаеве. Однако только накануне брака Екатерина все же решила рассказать больше деталей, которые считает судьбой, а не просто случайным стечением обстоятельств. Историю она традиционно опубликовала в инстаграм-профиле.

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Невеста Павлика отметила, что близкой встрече с любимым она обязана своему китайскому другу Шану. Она призналась, что парень решил поддержать подругу, которая собиралась сама ехать на концерт любимого артиста в Одессу. Однако их планы поменялись, и они отправились в Николаев 4 ноября 2015 года. Сейчас Катя уверяет, что этот выбор повлиял на ее будущее, так как в Одессе не было никаких шансов, что среди многочисленных престижных отелей они выберут один и тот же.

Мы с Виктором Павликом познакомились в Николаеве, после концерта, на который я приехала. Познакомились чудом, потому что наши номера в отеле были соседними,

– написала Екатерина Репьяхова.

Девушка также рассказала о ряде обстоятельств, которые предшествовали встрече с кумиром и будущим мужем. Если бы она не поступила в университет имени Тараса Шевченко, она бы не подружилась с девушкой Катей, которая в совершенстве владеет китайским языком. Благодаря ее знаниям она познакомилась с Шаном, который и поехал с ней на концерт в Николаеве. "Получается, что весь мой путь в Киеве с самого начала вел к тому, чтобы встретить Виктора Павлика", – написала невеста артиста.

Нагадаємо, що весільну церемонію Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова планували провести в рідному місті дівчини Дніпрі вже 10 червня. Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, закохані нині не перенесли торжество. Вони зізналися, якщо оберуть нову дату для весілля, то залишать її в таємниці. Зазначимо, що співак зробив пропозицію обраниці ще 2016 року, проте тоді їхній роман залишався поза увагою преси.