Невеста Виктора Павлика рассекретила детали будущей свадьбы: подробности

Украинский певец совсем скоро пойдет к алтарю с избранницей Екатериной Репьяховой, которая младше него почти на 30 лет. Девушка призналась, что пара планирует скромную свадьбу за пределами столицы и уже определилась, где проведет медовый месяц.

После более чем трех лет отношений Виктор Павлик со своим концертным директором Екатериной Репьяховой решился официально оформить брак. К алтарю пара планирует идти летом. Этот брак станет четвертым для украинского артиста. Его невеста, получившая кольцо от любимого еще в 2016 году, добросовестно готовится к свадебной церемонии.

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Екатерина пообщалась с журналистами издания theLime и раскрыла детали предстоящей свадьбы. Как утверждает невеста, влюбленные планируют скромное празднование в кругу самых близких, среди которых не будет звездных коллег ее знаменитого мужа.

Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и ближайших друзей,

– рассказала 25-летняя Екатерина.

По словам невесты, свадьба состоится не в Киеве. Однако на вопрос, пройдет ли церемония в Украине или за рубежом, она отвечать не стала. Место торжества будущие супруги решили держать в тайне, но уже запланировали свое романтическое путешествие.

С планами на медовый месяц уже определились, но пока не станем разглашать. Это будет совсем непродолжительный отпуск, потому что уже запланировано очень много работы после свадьбы,

– отметила Екатерина Репьяхова.

Девушка призналась, что уже выбрала свое идеальное свадебное платье. Виктор Павлик увидит наряды невесты во время церемонии, как и положено мужчине по всем свадебным традициям.

Екатерина заверила, что пополнения в молодой семье ожидать стоит. Она очень хочет ребенка и не одного. С Виктором Павликом они уже даже определились с именами.

Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов, через год-два посмотрим. Пока не готова ответить. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады,

– рассказала девушка.

Что известно о романе Виктора Павлика?Более двух лет Виктор Павлик встречался с 25-летней поклонницей Екатериной Репьяховой. Пара не спешила объявлять о своем романе, но когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного возлюбленного и пока идти к алтарю не планирует, посвящая все свое время работе.



Виктор Павлик понравился девушке еще в школьные годы, когда она с родителями ездила на отдых в Трускавец. Артист тогда выступал в городе, поэтому Екатерина Репьяхова была одной из тех, кто охотно шел на его концерты. Окончив университет, зажигательная украинка из Днепра решила все же признаться певцу в чувствах. Произошло это в Николаеве, во время его концерта. После встречи пара долгое время общалась, а Виктор Павлик постепенно знакомил родных с новой избранницей.



Екатерина не скрывает, что не все родственники были в восторге от ее избранника. Они переживали, что певец не оставит свою жену. Однако все же это случилось и почти 2 года Виктор Павлик с Екатериной живут в съемной квартире. Девушка уже подружилась со старшими детьми артиста, а вот младший Павел отказывается с ней общаться.