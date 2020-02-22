Невеста Виктора Павлика рассказала интимные подробности их жизни: какой певец в постели

Народный любимец Виктор Павлик активно готовится к свадьбе. Певец женится на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Девушка поделилась интимными подробностями личной жизни влюбленной пары.

25-летняя блондинка Екатерина Репяхова недавно опубликовала в сети кадры из свадебного салона. Это создало ажиотаж вокруг ее брака с музыкантом. Виктор поведет Екатерину под венец уже 10 июня этого года. Девушка успевает не только совмещать подготовку к свадьбе с насыщенным гастрольным графиком будущего мужа, но и давать интервью популярным СМИ. На днях она рассказала пикантные подробности личной жизни в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

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Молодая невеста рассекретила, какой певец в постели. По словам Екатерины, Виктор спокойный, однако пара любит экспериментировать в амурных делах и посещает магазины для взрослых. Девушка уверена, что ему достаточно ее одной и певец не будет искать еще кого-то.

Он в сексе не монстр, что ему только это и давай. Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "вжарить" за углом, то это точно не про него,

– призналась Екатерина.

Невеста добавила, что иногда прикрепляет к сообщениям любимому эротические кадры.

Однажды я ему прислала эротическое фото и мне потом приснилось, что мой телефон взломали, а эта фотография распространилась на телевидении,

– поделилась девушка.

Репяхова заявила, что после смерти певца планирует второй раз выйти замуж.

Он не проживет 100 лет, чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть,

– призналась возлюбленная Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова в программе "Звездный путь": смотрите видео онлайн