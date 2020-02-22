24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Невеста Виктора Павлика рассказала интимные подробности их жизни: какой певец в постели

- Читати новину українською
Виктор Павлик и его невеста Екатерина Репяхова / Instagram / @repyahovakate

Народный любимец Виктор Павлик активно готовится к свадьбе. Певец женится на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Девушка поделилась интимными подробностями личной жизни влюбленной пары.

25-летняя блондинка Екатерина Репяхова недавно опубликовала в сети кадры из свадебного салона. Это создало ажиотаж вокруг ее брака с музыкантом. Виктор поведет Екатерину под венец уже 10 июня этого года. Девушка успевает не только совмещать подготовку к свадьбе с насыщенным гастрольным графиком будущего мужа, но и давать интервью популярным СМИ. На днях она рассказала пикантные подробности личной жизни в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

Читайте также: Невеста Виктора Павлика пожаловалась на осуждение поклонниками будущего мужа

Молодая невеста рассекретила, какой певец в постели. По словам Екатерины, Виктор спокойный, однако пара любит экспериментировать в амурных делах и посещает магазины для взрослых. Девушка уверена, что ему достаточно ее одной и певец не будет искать еще кого-то.

Он в сексе не монстр, что ему только это и давай. Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "вжарить" за углом, то это точно не про него,
– призналась Екатерина.

Невеста добавила, что иногда прикрепляет к сообщениям любимому эротические кадры.

Однажды я ему прислала эротическое фото и мне потом приснилось, что мой телефон взломали, а эта фотография распространилась на телевидении,
– поделилась девушка.

Репяхова заявила, что после смерти певца планирует второй раз выйти замуж.

Он не проживет 100 лет, чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть,
– призналась возлюбленная Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова в программе "Звездный путь": смотрите видео онлайн

 

Лол, трэш, мем: как хорошо вы знаете молодежный сленг – тест
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы Виктор Павлик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:25 Кого вы видите победителем в финале Нацотбора Евровидения-2020: опрос
Уляна Журба
21 февраля 17:51 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
21 февраля 16:32 Фильмы Квентина Тарантино: хронолония лент культового режиссера
Марта Вересюк
21 февраля 14:53 Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание
Юлія Турелик
21 февраля 10:37 Что посмотреть в кино на выходных: "Зов предков" и "Дело Ричарда Джуэлла"
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук