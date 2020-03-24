Невеста Виктора Павлика шокировала признанием об отце: Он ненавидит своих детей

Молодая избранница именитого артиста Екатерина Репьяхова откровенно рассказала о своей семье. Родители девушки живут отдельно, но с папой у них напряженные отношения. Мужчина угрожает бывшей жене и детям.

25-летняя невеста Виктора Павлика смело афиширует личную жизнь с певцом, однако про собственную семью редко говорит публично. Для программы "Зірковий шлях" Екатерина Репьяхова призналась, что не поддерживает общение со своим отцом. Причиной стали финансовые трудности, которые разрушили семью.

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Как оказалось, успешный бизнес ее папы завершился банкротством. Дом семьи, который он заложил в банк, конфисковали за долги. Вместе с матерью Екатерина переехала в квартиру, а о месте проживания своего отца сейчас ничего не знает.

Однако мужчина никак не может оставить семью в покое. Он время от времени напоминает о себе угрозами. Вместе с женой они владели общим бизнесом, однако в провале он винит только ее.

У него не все нормально с психикой. Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летний давности, пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает,

– рассказала Екатерина Репьяхова.

Напомним, что к алтарю влюбленные Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова планируют идти летом, 10 июня. Этот брак станет четвертым для украинского артиста. Раньше невеста рассказывала, что они планируют скромное празднование в кругу самых близких, среди которых не будет звездных коллег ее знаменитого мужа.