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Невестка Елизаветы II пришла в школу балета с сумочкой из крокодиловой кожи: фото

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Невестка Ее Величества графиня Вассекская Софи отправилась в новое помещение Центральной школы балета в Лондоне. Во время этого выхода она продемонстрировала элегантный образ с сумочкой из крокодиловой кожи.

Члены королевского семейства продолжают проводить светские мероприятия и посещать государственные учреждения. На днях графиня Вассекская Софи побывала в лондонской школе балета, где очаровала своим образом.

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Аутфит Ее Высочества состоял из нежного платья терракотового цвета с розовым оттенком и нюдовых туфель-лодочек на каблуках. Дополнила свой образ пальто в тон платья и свекольным клатчем из крокодиловой кожи.

Ее уши украшали серьги-клипсы. Волосы Софи собрала в красивую прическу, а на лице сделала легкий макияж в розовых оттенках.

Графиня Вассекська Софі
Графиня Вассекская Софи в школе балета / Фото: Getty Images

Графиня Вассекська Софі
Графиня Вассекская Софи приехала в лондонскую школу балета / Фото: Getty Images

Как известно, графиня Вассекская является патроном Центральной школы балета. Во время визита она встретилась с артистами и позировала вместе с ними перед камерами, мило улыбаясь.

Графиня Вассекська Софі
Графиня Вассекская Софи позирует с артистами балета / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Звездные разводы
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