Невестка Михаила Поплавского победила в конкурсе "Миссис Украина-2019"

Накануне в Киеве состоялся конкурс красоты "Миссис Украина-2019". Особенность этого конкурса в том, что за главную корону соревновались замужние девушки и молодые мамы. Победу удалось одержать невестке народного певца Михаила Поплавского Алине.

Об этом на своей странице сообщила Екатерина Осадчая, которая присутствовала на шоу с программой "Светская жизнь". Ведущая опубликовала на странице в Instagram фото с победительницей, под которым отметила, что поклонникам не послышалось, а победительница действительно является женой сына Михаила Поплавского.

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Алина замужем за Александром Поплавским и вместе пара воспитывает 4-летнего сына Егора. Победительница конкурса "Миссис Украина-2019" получила диплом по специальности гостинично-ресторанный бизнес, а также является кандидатом культурологическое наук. Теперь Алина Поплавская готовиться к международному конкурсу "Миссис Вселенная-2019".



Алина Поплавская победила в конкурсе "Миссис Украина-2019" / Instagram / @svitsketv