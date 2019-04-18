Невестка Михаила Поплавского победила в конкурсе "Миссис Украина-2019"

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Невестка Михаила Поплавского победила в конкурсе "Миссис Украина-2019"
Невестка Михаила Поплавского победила в конкурсе "Миссис Украина-2019" / Instagram/ @svitsketv

Накануне в Киеве состоялся конкурс красоты "Миссис Украина-2019". Особенность этого конкурса в том, что за главную корону соревновались замужние девушки и молодые мамы. Победу удалось одержать невестке народного певца Михаила Поплавского Алине.

Об этом на своей странице сообщила Екатерина Осадчая, которая присутствовала на шоу с программой "Светская жизнь". Ведущая опубликовала на странице в Instagram фото с победительницей, под которым отметила, что поклонникам не послышалось, а победительница действительно является женой сына Михаила Поплавского.

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Алина замужем за Александром Поплавским и вместе пара воспитывает 4-летнего сына Егора. Победительница конкурса "Миссис Украина-2019" получила диплом по специальности гостинично-ресторанный бизнес, а также является кандидатом культурологическое наук. Теперь Алина Поплавская готовиться к международному конкурсу "Миссис Вселенная-2019".

Невістка Михайла Поплавського Аліна Поплавська
Алина Поплавская победила в конкурсе "Миссис Украина-2019" / Instagram / @svitsketv

Аліна Поплавська
Алина Поплавская / Facebook / Alina Poplavska

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Теги: LifeStyle Конкурс красоты Михаил Поплавский
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