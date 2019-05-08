Невиновен до доказательств вины, – Мадонна вступилась за Джексона после обвинений в педофилии

Легендарная поп-дива Мадонна пополнила ряды поклонников Майкла Джексона и во всеуслышание вступилась за умершего коллегу. Певица сказала, что не поверит в обвинения, пока не будут представлены доказательства.

Об этом Мадонна заявила во время интервью иностранному изданию The Independent.

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В своем монологе певица призвала поклонников помнить о так называемой презумпции невиновности, после чего привела пример из собственного опыта.

Я тысячу раз сталкивалась с ложными обвинениями. Поэтому когда кто-то говорит мне о человеке, я прошу доказательств. На мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана,

– заявила Мадонна в своем комментарии о фильме "Покидая Неверленд".

Однако после этого она добавила, что не видела скандальный фильм, поэтому не может сказать наверняка, что именно докажет невиновность Майкла Джексона.

Что известно про скандальную киноленту "Покидая Неверленд"? Премьера фильма "Покидая Неверленд" в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными.



В самом же фильме американского канала HBO рассказывается о двух мужчинах – 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, обвиняющих Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. На то время им было по 10 и 7 лет соответственно.