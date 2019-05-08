Невиновен до доказательств вины, – Мадонна вступилась за Джексона после обвинений в педофилии

76 Читати новину українською
Мадонна и Майкл Джексон
Мадонна и Майкл Джексон / Pinterest

Легендарная поп-дива Мадонна пополнила ряды поклонников Майкла Джексона и во всеуслышание вступилась за умершего коллегу. Певица сказала, что не поверит в обвинения, пока не будут представлены доказательства.

Об этом Мадонна заявила во время интервью иностранному изданию The Independent.

Читайте также: Близкие Майкла Джексона сняли фильм, в котором отрицают обвинения его в педофилии

В своем монологе певица призвала поклонников помнить о так называемой презумпции невиновности, после чего привела пример из собственного опыта.

Я тысячу раз сталкивалась с ложными обвинениями. Поэтому когда кто-то говорит мне о человеке, я прошу доказательств. На мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана,
– заявила Мадонна в своем комментарии о фильме "Покидая Неверленд".

Однако после этого она добавила, что не видела скандальный фильм, поэтому не может сказать наверняка, что именно докажет невиновность Майкла Джексона.

Что известно про скандальную киноленту "Покидая Неверленд"? Премьера фильма "Покидая Неверленд" в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными.

В самом же фильме американского канала HBO рассказывается о двух мужчинах – 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, обвиняющих Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. На то время им было по 10 и 7 лет соответственно.

blog_ava
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня
56473
Теги: LifeStyle Мадонна Майкл Джексон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
56473
Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
7 мая 21:27 Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
436
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 мая 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 15544
"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
7 мая 13:46 "Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
313
Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
7 мая 11:53 Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
157
Новости
Больше новостей
Залиште відгук