Нежелательные подарки на 8 марта: объяснение психотерапевта

Наряду с подарками которыми 8 марта девушки и женщины восторгаются, существуют и те, которые могут испортить праздник. О том, как выбрать вещь, которая не оставит осадка в душе вашей половинки, редакции Lifestyle24 рассказала психотерапевт Екатерина Дзигуа.

При выборе и покупке презента специалистка советует обращать внимание не на конкретную вещь, а скорее на то, насколько она соответствует предпочтениям любимой. А прежде, говорит она, стоит выяснить, как ваша избранница относится к празднику: ждет в этот день чего-то особенного, или он для нее такой же, как и другие дни. "Только тогда можете думать о подарке, который вручите. Перед тем, как выбирать его, понаблюдайте за человеком: заметьте, что она носит, ест, читает, с кем общается и где любит проводить свободное время. Если это не удается сделать, тогда обсудите с девушкой желаемую для нее вещь напрамую", – убеждена Екатерина Дзигуа.

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Банальный подарок

К этому блоку подарков относятся мягкие игрушки, статуэтки, рамки для фото и другие мелочи, которые могут броситься в глаза мимоходом, а кое-кто еще и решит впопыхах прикупить их. "Это категория вещей шаблонных – тех, которые вроде бы и для женщины и должны делать ее счастливой. Любому пункту из этого списка я бы не обрадовалась. Подобный презент свидетельствует, что парень не слишком сильно размышлял над выбором и пренебрег предпочтениями своей любимой. Также, вручая такие штучки, мужчины могут думать, что угодили женщине, подарив ей в этот день хоть что-то, но на самом деле сделали избранницы неприятно", – объясняет психотерапевт.



Мягкая игрушка – банальный подарок для девушки / Pixabay

Непрактичный подарок

Это тот подарок, который девушка вряд ли будет использовать каждый день. Интересно, что сюда входят даже цветы и сладкое, ведь некоторые против завернутых букетов, других же конфеты и торт будут подталкивать набрать лишние килограммы. "К этой группе презентов принадлежит почти любая вещь, которая просто будет стоять и покрываться пылью. Представим, что любимый подарил мне кофеварку. Однако он не знал, что я вообще не пью кофе, поэтому вряд ли попробую приготовить его на подаренном аппарате. Такая же ситуация у меня со сладостями. Относительно цветов, то я их люблю, но буду благодарна, если в букете будут те, которые мне нравится ... то есть, даже в таких элементарных вещах чувствуется потребность знать вкусы вашей избранницы", – отмечает Екатерина Дзигуа.



Цветы – замечательный подарок, но не огорчит он вашу избранницу? / Pixabay

Дешевый подарок

Одним из таких вариантов, как считает психотерапевт, являются духи. "Надо четко знать, какие именно любит женщина, и, покупая их, убедиться, не возьмете подделку. Учитывать это нужно и тогда, когда хотите подарить ювелирные изделия. Они должны быть из ценного металла, а не бижутерией, приобретенной в ближайшем магазине. Аксессуары женщина может купить самостоятельно", – говорит она.



Дешевую бижутерию вносят в список антиподарков на 8 марта / Pixabay

Еще один подарок, который может сам себя удешевить, – денежный сертификат. А говорить об этом будет сумма, на которую парень предложит купить что-то девушке. "Допустим, что на 8 марта любимый вручил мне 500-гривневый сертификат, который я смогу обменять на косметику в магазине натуральной продукции. И поход туда с такой суммой покажет, что я куплю достаточно. Но когда получаешь такой же сертификат и в ту же лавку, но на 100-150 гривен, то понимаешь, что вернешься с одной-двумя безделушками. Поэтому в этом случае не стоит быть жадным", – советует психотерапевт.

Неосторожный подарок

Казалось бы, комплект белья, косметика или поход в спа-салон, в чем нуждаются девушки для поддержания своей красоты и уверенности, едва ли не самый выигрышный вариант подарка на 8 марта. Однако, как считает Екатерина Дзигуа, такие вещи следует дарить в том случае, когда пара достаточно близка и знает друг друга



Белье советуют дарить тогда, когда вы с любимым достаточно близки / Pixabay

"И опять же: если парень напрамую спросил, люблю ли я кружевное нижнее белье, чего из косметических средств мне не хватает и какими именно тональным кремом, пудрой, помадой я пользуюсь, тогда это будет только в плюс. Когда же он будет выбирать это все без предварительного согласования, то есть, угадывать, презент может быть неудачным", – объясняет психотерапевт.

Если такой получили

По словам Екатерины Дзигуи, если избранник немного ошибся с выбором подарка или вообще не оправдал ваших ожиданий в этом, прежде всего, его надо поблагодарить. "Все-таки минимальные старания для того, чтобы сделать ваше 8 марта радостным, он приложил. Еще девушкам не следует показывать обиду или злость, которая либо удивит вашего парня или мужа, или еще больше подавит. Однако после того, как вам вручили подарок, его следует обсудить, ведь если парень не будет понимать, что презент не нравится, то не учтет это и в следующий раз. А зная, чего вы хотите, он уверенно будет выбирать желанную вами вещь", – убеждена она.