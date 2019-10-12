Нежно-розовая пудра в сочетании с бабочками: как выглядит нежный образ королевы Летиции

Ее Величество Летиция давно называется испанской иконой стиля, поскольку во время каждого выхода демострирует отличный вкус. Однако сегодня, 12 октября, у нее была отличная возможность надеть нежное платье, которое подошло только для знаменательного события.

Дело в том, что 12 октября жители Испании и ее монаршая семья отмечают Национальный день Королевства Испании. По случаю государственного праздника Ее Величество выбрала особое платье.

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На торжественном параде в сопровождении своего мужа Филиппа VI, который надел праздничную форму, а также дочерей Софии и Леонор, появилась роскошная королева Летиция.



Королевская семья Испании / Getty Images

На ней было нежно-розовое платье от ее любимого испанского бренда Felipe Varela. Дизайнер марки шьет наряды для представительницы монаршей семьи только на заказ. Поэтому, можете быть уверены, второго такого платья вы не найдете!

Платье с акцентом на талии, пышной юбкой, а также прозрачным рукавом, созданным из органзы, отлично подчеркнуло изящество 47-летней королевы. Что интересно, рукава одежды отличались особой вышивкой в ​​форме бабочек. Элегантный образ испанской красавицы завершили туфли с трендовыми пластиковыми деталями, а также яркий клатч.



Королева Летиция с дочерьми / Getty Images