Популярная украинская певица Настя Каменских присоединилась к флешмобу # МандруйУкраїною. Звезда рассказала, где успела побывать, и призвала посетить различные уголки родной земли.

Настя Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом обожают путешествовать. Пара неоднократно отправлялась на отдых в разные страны мира, однако не забывала и об украинских живописных местах. На личной странице в инстаграме NK поделилась трогательным сообщением.

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Образ Насти Каменских

Настя Каменских поделилась фотографией, которую сделала в свой день рождения. Именно в таком образе она отметила особый день на карантине. Настя изображена в нежном платье бежевого цвета с декольте и кружевной накидке.

Дополнила свой образ оригинальными аксессуарами. Ее уши украшали неординарные серьги золотистого цвета, а на руке был похожий на них браслет. Шею Настя украсила цепочкой, а стройную талию подчеркнула с помощью коричневого пояса с большим пером. Волосы артистка уложила в фирменные кудри, а на лице сделала нежный макияж в нюдових тонах.



Стильный летний образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux

NK призвала путешествовать по Украине

Настя отметила, что наша Украина удивительно красивая и призвала сторонников открывать ее вместе.

Я объездила всю страну и влюбилась в каждый ее уголок,

– призналась звезда.

Она предложила подписчикам публиковать в социальных сетях фото и видео из любимых мест в Украине с хэштегом #МандруйУкраїною, чтобы вдохновлять других путешествовать и познавать новые уголки.