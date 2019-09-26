Нежность и сексуальность: Ирина Шейк снялась в новой рекламе для Intimissimi

21 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк уже 10 лет носит статус амбассадора (представителя) бельевой марки Intimissimi. В новой рекламной кампании она показала, как можно совместить врожденную сексуальность и сдержанную элегантность в одном кадре.

33-летняя звезда подиумов в этом сезоне имеет особенно напряженный график – участие в Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Побыв некоторое время с дочкой Леей, звезда вернулась к съемкам и представила публике новый видеоролик от бренда Intimissimi.

Читайте также: В экстремально коротком платье: 33-летняя Ирина Шейк показала соблазнительный образ после показа Versace

Для новой рекламы Ирина Шейк примерила несколько вещей марки из тонкого светлого кашемира, которые прекрасно гармонировали с ее загорелой кожей, телесным макияжем и золотистыми сережками. Эффект мокрых волос создал домашний образ модели, от чего остались в приятном удивлении поклонники Ирины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irina Shayk (@team.irinashaykk)

 

На другом фото Ирина примерила черную водолазку и сережки-кольца, а своим проницательным взглядом заглядывала в души всех фанатов. Автором фотографий стал Rowan Papier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

blog_ava
Олег Винник поддержал сторонников Путина и присоединился к российскому проекту "за мир"
сегодня
1439
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принцесса Беатрис обручилась: что известно о внучке Елизаветы II
сегодня 16:13 Принцесса Беатрис обручилась: что известно о внучке Елизаветы II
Юлія Девда 785
7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
сегодня 10:45 7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
Олена Булан 6390
Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
25 сентября 20:02 Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 5908
Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior
25 сентября 17:20 Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior
1147
"Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
23 сентября 22:25 "Голые" платья и пикантные декольте: какие звезды отличились на Эмми-2019
1361
Новости
Больше новостей
Залиште відгук