Нежность и сексуальность: Ирина Шейк снялась в новой рекламе для Intimissimi

Российская супермодель Ирина Шейк уже 10 лет носит статус амбассадора (представителя) бельевой марки Intimissimi. В новой рекламной кампании она показала, как можно совместить врожденную сексуальность и сдержанную элегантность в одном кадре.

33-летняя звезда подиумов в этом сезоне имеет особенно напряженный график – участие в Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Побыв некоторое время с дочкой Леей, звезда вернулась к съемкам и представила публике новый видеоролик от бренда Intimissimi.

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Для новой рекламы Ирина Шейк примерила несколько вещей марки из тонкого светлого кашемира, которые прекрасно гармонировали с ее загорелой кожей, телесным макияжем и золотистыми сережками. Эффект мокрых волос создал домашний образ модели, от чего остались в приятном удивлении поклонники Ирины.

На другом фото Ирина примерила черную водолазку и сережки-кольца, а своим проницательным взглядом заглядывала в души всех фанатов. Автором фотографий стал Rowan Papier.