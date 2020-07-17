После открытия авиаграниц много украинцев решили все-таки отправиться в запланированные отпуска. Полетела на желанный отдых и киевлянка Виктория Покотилова. Она рассказала, как проходил перелет во время пандемии коронавируса.

Виктория во время карантина побывала на турецком курорте Мармарис. В откровенном интервью изданию "РБК-Украина" женщина поделилась своими впечатлениями и рассказала, как проходил полет. В частности, описала процесс регистрации в "Борисполе" и поделилась, что происходило после прибытия в Турцию.

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Как проходила регистрация в аэропорту "Борисполь"

Виктория рассказала, что в "Борисполе" все люди были в масках. Температуру измеряли во время первого прохождения контроля, затем на стойке регистрации и еще несколько раз до посадки. Сотрудники аэропорта следили за соблюдением социальной дистанции в очередях.

Женщина отметила, что все виды контроля происходили достаточно быстро. Возможно, это связано с сокращенным количеством рейсов и меньшим количеством людей, чем было до начала пандемии коронавируса.

"В дьюти-фри некоторые магазины закрыты, но желающим потратить деньги по-прежнему есть где "разгуляться". Оставшееся до перелета время мы провели в одном из ресторанчиков. Во-первых, в самолете питание не предусмотрено, во-вторых, там можно с чистой совестью снять надоевшую маску", – рассказала Виктория Покотилова.

Питание в аэропорту "Борисполь"

Для того, чтобы выбрать блюдо, не нужно сканировать меню через QR-код и открывать его в телефоне. Именно так сейчас работают большинство заведений общественного питания, однако ресторан в аэропорту "Борисполь" предоставляет своим посетителям традиционный вариант меню.

Посадка на самолет

Перед посадкой очередной раз происходит процедура измерения температуры. После этого туристы занимают свои места в самолете.

Салон заполнен полностью, ни одного свободного места. При этом масочный режим приходится соблюдать: на подбородке, но маска должна быть. В самолете всем раздают по маленькой бутылке воды. Никаких дополнительных бонусов в виде антибактериальных салфеток или масок нет,

– рассказала Покотилова.

Что происходило по прибытии в Турцию?

Виктория отметила, что ближе к завершению полета, пассажиров просят заполнить короткую анкету (язык анкеты – английский), после чего они должны вернуть ее стюардессам. По словам туристки, аэропорт в Бодруме был практически пуст. В "Борисполе" людей было значительно больше. Контроль происходил очень быстро. Все сотрудники находились в масках. Температуру измеряли несколько раз. К месту ночлега туристы отправились на такси.