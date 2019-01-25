Ничего не требовали, просто били, – появились новые детали нападения на директора Оли Цыбульской

Украинские СМИ всколыхнула жуткая новость: на директора певицы Оли Цыбульской напали неизвестные. Инцидент произошел прямо посреди дня на Киевщине. Мужчину жестоко избили и оставили истекать кровью.

Как рассказала менеджер Оли Цыбульской журналистам LifeStyle 24 дерзкое преступление произошло в среду, 23 января. Задолго до нападения Александру звонили неизвестные и пытались организовать встречу с ним. Причиной для переговоров они указывали запланированный праздник, на который хотели бы пригласить певицу.

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"Александру еще до нападения звонили люди с просьбой приехать на переговоры, чтобы пригласить певицу Олю Цибульскую выступать на празднике мебельной фабрики. Мы не знаем ее названия. Они хотели, чтобы Оля была ведущей и певицей на мероприятии. Звонили, когда Александр был в отпуске, но были на связи, чтобы сразу после его прибытия в Киев они таки встретились", – рассказала менеджер певицы Маргарита.

После отдыха директор Оли Цыбульской решил поехать на встречу. Злоумышленники попросили Александра прибыть в Борисполь, а точный адрес ему сбросили СМС-сообщением. Убедившись, что это именно директор Оли Цыбульской, двое мужчин набросились на него с кулаками.

Встретились не в Киеве, а в Борисполе. По прибытии его попросили выйти из автомобиля и пройти за дом. Сначала вышел человек абсолютно неизвестный Александру, и напал на него, а за ним – второй. Несколько минут они били его, ничего не требуя. Кроме этого, они ничего не украли. Просто убедились, что это он и били,

– добавила менеджер Оли Цыбульской.

После нападения злоумышленники скрылись с места инцидента, оставив избитого Александра истекать кровью. Директор Оли Цыбульской добрался до своего автомобиля и вызвал медиков. После обследования мозга, врачи выписали мужчину из больницы. Сейчас Александр оправляется от нападения и сотрудничает с правоохранителями.

"Медики убедились, что у него нет серьезных повреждений мозга, однако нападавшие очень травмировали лицо. Он подал заявление в полицию Борисполя. Сейчас Александр уже не в больнице. Пока он приходитв себя от того, что произошло", – добавила представительница певицы.

Сама Оля Цибульская призналась, что не понимает причин нападения. Ни она, ни Александр не имеют долгов или конфликтов, которые могли бы стать поводом для расправы.

В то же время это преступление представители Оли Цыбульской не связывают с нападением на кума певицы – артиста Дзидзьо.

Мы знаем, что случилось с Дзидзьо. Однако нет никакой информации, чтобы связывать эти преступления. Мы убеждены, что эта история не имеет никакого отношения к внесценические жизни Оли или Александра. Переживаем, потому что не знаем, чего ожидать, ведь такая история происходит в шоу-бизнесе, поэтому ни не знаем, кто может быть следующим. Если это какая-то рейдерская история, то никто от нее не защищен. Потому что мало кто из звезд ходит с охраной, тем более их менеджеры,

– добавила представительница звезды.

Пресс-секретарь полиции в Киевской области Николай Жуковский в комментарии 24 канала отметил, что сейчас всю информацию проверяют правоохранители.