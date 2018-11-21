Ничего об этом не знаю, – Сергей Полунин прокомментировал скандальное сообщение о Путине

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Сергей Полунин прокомментировал скандальное заявление
Сергей Полунин прокомментировал скандальное заявление / Instagram / @sergeipolunin

Знаменитый украинский танцовщик Сергей Полунин впервые после скандальной записи в сети прокомментировал свое заявление. Он сделал это довольно лаконично и неоднозначно.

Как известно, в день своего рождения, 20 ноября, Сергей Полунин заявил, что еще в детстве видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Следовательно, по словам танцовщика, отношение к главе Кремля в некоторых странах мира абсолютно несправедливое.

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Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет, и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,
– заявил Сергей Полунин в сети.


Заявление Сергея Полунина в Instagram / скриншот

Журналистам "Громадского" удалось взять первый комментарий после резонансного сообщения. Сергей Полунин был достаточно лаконичным и неоднозначным. На вопрос, действительно ли он писал про Владимира Путина, танцовщик ответил: "Я ничего об этом не знаю". Таким образом Сергей Полунин словно открестился от своего заявления в сети.

Кроме этого, артист балета не смог точно объяснить, как именно он ведет свою страницу в Instagram, для этого у него есть помощник.

Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня,
– добавил Сергей Полунин.

Кто такой Сергей Полунин? Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: LifeStyle Скандал Новости Украины Владимир Путин
Источник: Lifestyle
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