Ничего об этом не знаю, – Сергей Полунин прокомментировал скандальное сообщение о Путине
Знаменитый украинский танцовщик Сергей Полунин впервые после скандальной записи в сети прокомментировал свое заявление. Он сделал это довольно лаконично и неоднозначно.
Как известно, в день своего рождения, 20 ноября, Сергей Полунин заявил, что еще в детстве видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Следовательно, по словам танцовщика, отношение к главе Кремля в некоторых странах мира абсолютно несправедливое.
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Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет, и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,
– заявил Сергей Полунин в сети.
Заявление Сергея Полунина в Instagram / скриншот
Журналистам "Громадского" удалось взять первый комментарий после резонансного сообщения. Сергей Полунин был достаточно лаконичным и неоднозначным. На вопрос, действительно ли он писал про Владимира Путина, танцовщик ответил: "Я ничего об этом не знаю". Таким образом Сергей Полунин словно открестился от своего заявления в сети.
Кроме этого, артист балета не смог точно объяснить, как именно он ведет свою страницу в Instagram, для этого у него есть помощник.
Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня,
– добавил Сергей Полунин.
Кто такой Сергей Полунин? Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.
В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.