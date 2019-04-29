"Ничего, подождут": на Светлану Лободу подали в суд за хамство и оскорбления

На певицу Светлану Лободу подают в суд организаторы ее европейского турне – холдинг Berin Iglesias Art, который требует взыскать с нее десятки тысяч евро в качестве компенсации за ущерб деловой репутации и финансовые потери.

Так, по словам истца, Лобода и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали условия контракта, а именно тайминг. Об этом сообщает издание StarHit.

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В результате этого организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто. Также компания, которая внесла певицу и ее представителей в "черный список", жалуется на оскорбления и попытки испортить имидж организатора гастролей.

Концерты были задержаны на час и более, а когда мы говорили о том, что зрители ожидают выступление, слышали только равнодушно: "Ничего, подождут". Примерный ущерб – несколько десятков тысяч евро. Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не было ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки,

– говорится в пресс-службе холдинга Berin Iglesias Art.