24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

"Ничто не случается дважды" 2 сезон: что известно о премьерных 1 и 2 серии

- Читати новину українською
"Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлеры 1 и 2 серий / Пресс-служба

История о любви, семейных драмах и материнской боли в сериале получила продолжение: на телеканале СТБ состоялся премьерный показ 2 сезона сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды". Что же ждет зрителей в 1 и 2 сериях – узнавайте в новости.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 1 серия – сюжет

Одна из главных героинь сериала Маша Богданова уже 7 лет ищет свою дочь Катю. Девочку еще младенцем забрал из роддома ее отец Вадим Огнев. Поэтому женщина даже не может узнать, жива ли ее дочь. Единственное, что осталось у Маши – это фото, которое сделал ее парень Алекс в Бразилии. На кадре, возможно, Вадим с Катей.

Смотрите также: "Поймать Кайдаша": на экраны вышли 1 и 2 серия комедийного сериала

Зрители в 1 серии увидят возвращение Аллы на родину. Успешная модель согласилась принять участие в благотворительном проекте, однако ей понадобились детские фото. Поэтому девушка вместе с Машей отправятся в дом Ирины Сергеевны. Среди старых снимков и документов главная героиня наконец откроет одну из главных тайн своего прошлого – из письма она узнает, кто убил ее родителей 27 лет назад.

Смотрите трейлер к 1 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 2 серия – сюжет

Герман Пиковый, который только вышел на волю после кражи статуэтки, отправится к своим сообщникам. Мужчина отсидел 5-летний срок в тюрьме и теперь хочет получить свою долю за преступление. Однако Герману дают новое задание – ограбить профессора. Он должен украсть из элитного дома дорогую картину и повесить на ее место точную копию. Однако Герман не знает своего главного козыря – он выглядит точь в точь как погибший сын профессора Юра.

А вот Маша Богданова не может оправиться от информации о смерти своих родителей. Знал ли об этом Борис – сын Ирины Сергеевны и муж героини?

Смотрите трейлер ко 2 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон:

  • Маша Богданова – Екатерина Тишкевич
  • Вадим Огнев – Антон Батырев
  • Аглая Калинина – Натали Старинкевич
  • Герман Пиковый – Петр Рыков
  • Жанна Потехина – Екатерина Семенова
  • Катя Огнева – Ефросиния Мельник

Премьера 2 сезона сериале "Ничто не случается дважды" состоялась 30 марта на телеканале СТБ. Новые эпизоды смотрите в будние дни в 20:00.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:20 Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
Новини України 11385
сегодня , 08:30 31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 759
сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Новини культури 77081
сегодня , 05:05 Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп 8521
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 147865
30 марта , 23:22 Модель Деми Роуз обнажила ягодицы в бикини: эротические фото 18+
Новини шоу-бізнесу 6780
сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
Лікування 31921
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 12623
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:20 От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать
Надія Біленко
30 марта 19:04 10 клипов Леди Гаги, которые поражают креативностью
Уляна Журба
30 марта 11:09 Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют
Юлія Михайлова
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
29 марта 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук