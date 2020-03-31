"Ничто не случается дважды" 2 сезон: что известно о премьерных 1 и 2 серии

История о любви, семейных драмах и материнской боли в сериале получила продолжение: на телеканале СТБ состоялся премьерный показ 2 сезона сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды". Что же ждет зрителей в 1 и 2 сериях – узнавайте в новости.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 1 серия – сюжет

Одна из главных героинь сериала Маша Богданова уже 7 лет ищет свою дочь Катю. Девочку еще младенцем забрал из роддома ее отец Вадим Огнев. Поэтому женщина даже не может узнать, жива ли ее дочь. Единственное, что осталось у Маши – это фото, которое сделал ее парень Алекс в Бразилии. На кадре, возможно, Вадим с Катей.

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Зрители в 1 серии увидят возвращение Аллы на родину. Успешная модель согласилась принять участие в благотворительном проекте, однако ей понадобились детские фото. Поэтому девушка вместе с Машей отправятся в дом Ирины Сергеевны. Среди старых снимков и документов главная героиня наконец откроет одну из главных тайн своего прошлого – из письма она узнает, кто убил ее родителей 27 лет назад.

Смотрите трейлер к 1 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 2 серия – сюжет

Герман Пиковый, который только вышел на волю после кражи статуэтки, отправится к своим сообщникам. Мужчина отсидел 5-летний срок в тюрьме и теперь хочет получить свою долю за преступление. Однако Герману дают новое задание – ограбить профессора. Он должен украсть из элитного дома дорогую картину и повесить на ее место точную копию. Однако Герман не знает своего главного козыря – он выглядит точь в точь как погибший сын профессора Юра.

А вот Маша Богданова не может оправиться от информации о смерти своих родителей. Знал ли об этом Борис – сын Ирины Сергеевны и муж героини?

Смотрите трейлер ко 2 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон:

Маша Богданова – Екатерина Тишкевич

Вадим Огнев – Антон Батырев

Аглая Калинина – Натали Старинкевич

Герман Пиковый – Петр Рыков

Жанна Потехина – Екатерина Семенова

Катя Огнева – Ефросиния Мельник

Премьера 2 сезона сериале "Ничто не случается дважды" состоялась 30 марта на телеканале СТБ. Новые эпизоды смотрите в будние дни в 20:00.