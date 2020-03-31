"Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий

Тысячи украинцев с восторгом встретили 2 сезон популярного сериала "Ничто не случается дважды". Режиссером выступила Оксана Байрак, поэтому зрителей ждет увлекательная история любви и разлуки. Чем удивит 3 и 4 эпизоды сериала – узнавайте от LifeStyle 24.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 3 серия – сюжет

В 3 серии сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон главная героиня Маша Богданова решит выяснить, что скрывает таинственная кукла. Женщина уверена, что игрушку Алла не случайно передала ее дочери.

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Профессор Викентий Петрович случайно встретит мужчину в университете, который очень напоминает его погибшего сына Юрия. Произойдет это символично, накануне годовщины смерти парня. От такой встречи Викентий Петрович будут проблемы со здоровьем, поэтому обратится к бывшей жене Жанне, чтобы она приехала к нему. Вечером они встретятся лицом к лицу со своим прошлым.

Смотрите трейлер к 3 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Видео будет позже

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 4 серия – сюжет

Жанна Потехина раскроет тайну своего материнства. Женщина оставила в роддоме одного из новорожденных сыновей-близнецов. Викентий Петрович впервые узнает, что Юрий был не единственным его наследником. В то же время Герман понимает, что с родителями его жизнь могла сложиться совсем иначе.

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А тем временем в доме Огнева также зашкаливают страсти. После ужина Филомена остается ночевать в доме Вадима. Мужчина дал понять, что не планирует иметь роман с ней. Как на это отреагирует зажигательная красавица Филомена – зрители узнают вечером 31 марта.

Смотрите трейлер к 4 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Видео будет позже

Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон:

Маша Богданова – Екатерина Тышкевич

Вадим Огнев – Антон Батирев

Аглая Калинина – Натали Старинкевич

Герман Пиковый – Петр Рыков

Жанна Потехина – Екатерина Семенова

Катя Огнева – Ефросиния Мельник

"Ничто не случается дважды" 2 сезон – график выхода серий в 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серии – 30 марта 2020 года

3-4 (19-20) серии – 31 марта 2020 года

5-6 (21-22) серии – 1 апреля 2020 года

7-8 (23-24) серии – 2 апреля 2020 года