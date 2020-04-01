"Ничто не случается дважды" 2 сезон: какие перипетии ждут героев в 5 и 6 сериях
Продолжение сериала "Ничто не случается дважды" покорило отечественных киноманов. Динамичный сюжет 2 сезона создала режиссер Оксана Байрак, которая и воплотила эту незаурядную историю. В среду, 1 апреля, в 20:00 выйдут 5 и 6 серии.
"Ничто не случается дважды" 2 сезон 5 серия – сюжет
На поминках Азиза его дочь Римас решила попрощаться с его любовницей. Однако девушка узнает, что на самом деле у подлой Зейн был роман с ее отцом задолго до появления Раисы, а потому считает себя наследницей состояния.
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Вместе с тем к Аглае на телешоу должна прийти супермодель Алла Субботина. От такой звездной гостьи она не в восторге. Однако режиссеры пригласили на программу и какого-то Побегайло, который расскажет правду о прошлом манекенщицы. И эта история связана и с Аглаей.
Смотрите трейлер к 5 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео
Видео будет позже
"Ничто не случается дважды" 2 сезон 6 серия – сюжет
Маша Богданова наконец приезжает на остров Робинзон-Крузо в надежде найти свою дочь Катю. Именно это место было отмечено на глобусе, который Огнев прислал последней куклой.
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В то же время Аглая закрутит роман с Никитой, который является бывшим мужем Ирины Сергеевны. Впервые за много времени ведущая может назвать себя счастливой. Но эту идиллию разрушит телефонный звонок: женщина узнает, что у ее сына Глеба диагностировали лейкоз. Чтобы спасти отпрыска Аглая Калинина решится на отчаянный шаг.
Смотрите трейлер к 6 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео
Видео будет позже
Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон:
- Маша Богданова – Екатерина Тышкевич
- Вадим Огнев – Антон Батирев
- Аглая Калинина – Натали Старинкевич
- Герман Пиковый – Петр Рыков
- Жанна Потехина – Екатерина Семенова
- Катя Огнева – Ефросинья Мельник
"Ничто не случается дважды" 2 сезон – график выхода серий в 20:00 на СТБ:
1-2 (17-18) серии – 30 марта 2020 года
3-4 (19-20) серии – 31 марта 2020 года
5-6 (21-22) серии – 1 апреля 2020 года
7-8 (23-24) серии – 2 апреля 2020 года
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