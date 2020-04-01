"Ничто не случается дважды" 2 сезон: какие перипетии ждут героев в 5 и 6 сериях

Продолжение сериала "Ничто не случается дважды" покорило отечественных киноманов. Динамичный сюжет 2 сезона создала режиссер Оксана Байрак, которая и воплотила эту незаурядную историю. В среду, 1 апреля, в 20:00 выйдут 5 и 6 серии.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 5 серия – сюжет

На поминках Азиза его дочь Римас решила попрощаться с его любовницей. Однако девушка узнает, что на самом деле у подлой Зейн был роман с ее отцом задолго до появления Раисы, а потому считает себя наследницей состояния.

Смотрите также: "Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий

Вместе с тем к Аглае на телешоу должна прийти супермодель Алла Субботина. От такой звездной гостьи она не в восторге. Однако режиссеры пригласили на программу и какого-то Побегайло, который расскажет правду о прошлом манекенщицы. И эта история связана и с Аглаей.

Смотрите трейлер к 5 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Видео будет позже

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 6 серия – сюжет

Маша Богданова наконец приезжает на остров Робинзон-Крузо в надежде найти свою дочь Катю. Именно это место было отмечено на глобусе, который Огнев прислал последней куклой.

Интересно: "Ничто не случается дважды" 2 сезон: главные актеры украинского сериала

В то же время Аглая закрутит роман с Никитой, который является бывшим мужем Ирины Сергеевны. Впервые за много времени ведущая может назвать себя счастливой. Но эту идиллию разрушит телефонный звонок: женщина узнает, что у ее сына Глеба диагностировали лейкоз. Чтобы спасти отпрыска Аглая Калинина решится на отчаянный шаг.

Смотрите трейлер к 6 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Видео будет позже

Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон:

Маша Богданова – Екатерина Тышкевич

Вадим Огнев – Антон Батирев

Аглая Калинина – Натали Старинкевич

Герман Пиковый – Петр Рыков

Жанна Потехина – Екатерина Семенова

Катя Огнева – Ефросинья Мельник

"Ничто не случается дважды" 2 сезон – график выхода серий в 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серии – 30 марта 2020 года

3-4 (19-20) серии – 31 марта 2020 года

5-6 (21-22) серии – 1 апреля 2020 года

7-8 (23-24) серии – 2 апреля 2020 года