"Ничто не случается дважды" 2 сезон: главные актеры украинского сериала

30 марта на телеканале СТБ состоялась премьера 2 сезона украинского сериала "Ничто не случается дважды". Журналисты LifeStyle 24 традиционно решили познакомить читателей с актерами, которые предстали в главных ролях ленты.

Как известно, режиссером сериала выступила Оксана Байрак. Именно она экранизировала неординарную историю любви главной героини Маши Богдановой. Женщина влюбилась в офицера Вадима Огнева, который похитил из роддома их дочь Катю. Во 2 сезоне "Ничто не случается дважды" авторы телепроекта решили показать, как мама даже через 7 лет пытается найти своего ребенка, преодолевая немало жизненных трудностей. И удастся ли главной героине вернуть дочь – зрители узнают в новых эпизодах сериала.

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Главные роли в сериале исполнили Екатерина Тышкевич, Антон Батырев, Валентин Томусяк, Петр Рыков, Надежда Мейхер-Грановская, Григорий Бакланов. О карьере и личной жизни звезд "Ничто не случается дважды" – читайте в материале.

Екатерина Тышкевич

Главную роль сериала "Ничто не случается дважды" Оксана Байрак с легкостью отдала перспективной 25-летней актрисе Екатерине Тышкевич. По словам телезвезды, ее героиня Маша кардинально изменится во 2 сезоне.

"Она очень повзрослела. Прошло время, которое она провела в поисках своей дочери. К счастью, она находит девочку, но ребенок ее не знает. У героини постоянная боль в глазах... Оксана так выписывает сценарий, что погружаться в него не является проблемой. Он настолько грамотно прописан, что когда ты читаешь, то уже полностью там. Она очень чувствует каждого актера и поэтому для меня нет проблемы стать Машей", – рассказала Екатерина Тышкевич журналистам СТБ.

Это не первая роль актрисы и модели в кино. После окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого она активно принимала участие в съемках фильмов и сериалов. Сейчас в фильмографии Екатерины Тышкевич – 32 киноленты.

Что касается личной жизни, то Екатерина Тышкевич вышла замуж за актера Валентина Томусяка. Церемонию провели в феврале 2019 года, а мероприятие вела Оксана Байрак.

Антон Батырев

Российский актер Антон Батырев все чаще появляется в отечественных сериалах. После телепроекта "Швабра" мужчина сыграл роль мужественного и довольно строгого Огнева в "Ничто не случается дважды".

Родился Антон Батырев в Москве. После завершения школы он решил не воплощать советы родителей по карьере химика, а пошел учиться на актерское мастерство. Впоследствии Антон Батырев сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Скорая помощь", "Кровь ангела", "Человек без сердца" и др.

Антон Батырев женат на актрисе Евгении Лозе. Церемония свадьбы была закрытой для СМИ и прошла в 2019 году.

Валентин Томусяк

Интересно, что в сериале "Ничто не случается дважды" можно увидеть работу звездных супругов. Мужа главной героини Маши Богдановой сыграл актер Валентин Томусяк. Именно он является избранником звезды сериала Екатерины Тышкевич.

Известно, что Валентин Томусяк окончил Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Сейчас актер не только играет в кино, но и охотно выходит на сцену в театральных постановках. За свою работу он получил Государственную премию Кабмина имени Леси Украинки.

Надежда Мейхер-Грановская

Участие в съемках сериала "Ничто не случается дважды" приняла и популярная украинка Надежда Мейхер-Грановская. В телепроекте Оксаны Байрак она сыграла роль Раисы.

Известно, что начинала свою карьеру звезда в группе "ВИА Гра". Именно благодаря коллективу Надежда Мейхер-Грановская получила бешеную популярность. После выхода из состава группы она реализовала себя как дизайнер, создав собственный бренд одежды, и телеведущая. Сейчас звезда снялась в десятках телепроектов, в частности, в мюзиклах "Сорочинская ярмарка", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Золушка".

Григорий Бакланов

Кроме этого, в сериале Оксаны Байрак сыграл Григорий Бакланов. Актер известен зрителям благодаря популярному комедийному сериалу "Поймать Кайдаша", который вышел на экраны в марте 2020 года. В сериале "Ничто не случается дважды" он сыграл Глеба.

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"Мой герой изменился абсолютно, целиком и полностью. Раньше он был довольно наивным и легкомысленным парнем. Сейчас он уже взрослый мужчина, который имеет семью, занимается бытовыми и профессиональными вопросами. Он больше не витает в облаках, а превращается в мужчину. Но, кроме этого, перед ним встает трудная и большая задача, которую он будет пытаться все 8 серий преодолеть", – рассказал о своем персонаже Григорий Бакланов.

Известно, что 25-летний актер родом из Одессы. После окончания школы он поступил в столичный университет, где не только проявил себя как студент, но начал сотрудничество с киевским театром. Дебютировал Григорий Бакланов на экранах в фильме "Встреча", после чего сыграл в "Адской Хоругви". Актер – холост, однако в стабильных отношениях с актрисой Анастасией Цымбаларь.

Петр Рыков

Российский актер Петр Рыков родом из Великого Новгорода. По образованию он – переводчик. Однако после завершения учебы строил карьеру манекенщика и ведущего. После лет работы Петр Рыков остановился на актерстве и сыграл в таких проектах, как "Оптимисты", "Шакал", а также украинском сериале "Ничто не случается дважды".

В новинке Оксаны Байрак актер получил роль вора и бывшего узника Германа Пикового, который является братом-близнецом Юрия Потехина.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон – график выхода серий в 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серии – 30 марта 2020 года

3-4 (19-20) серии – 31 марта 2020 года

5-6 (21-22) серии – 1 апреля 2020 года

7-8 (23-24) серии – 2 апреля 2020 года