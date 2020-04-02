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"Ничто не случается дважды" 2 сезон: финальные 7 и 8 серии

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"Ничто не случается дважды" 2 сезон 3 и 4 серии 7 и 8 серии / Скриншот с видео

Вечером 2 апреля на телеканале СТБ завершится один из самых популярных украинских сериалов "Ничто не случается дважды". 2 сезон ленты вызвал большой интерес у зрителей, ведь Оксана Байрак подготовила для главных героев много перипетий. Чем завершатся 7 и 8 серии – узнавайте в материале LifeStyle 24.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 7 серия – сюжет

Маленькая Катя впервые встретится со своей мамой Машей Богдановой. Произойдет это случайно: девочка найдет скрытый вход из кабинета отца, который ведет в подвал. Катя не помнит маму, потому поинтересуется у Вадима Огнева, почему их гостя сидит в том помещении и кто она такая.

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В 7 серии Римас также встретится со своей мамой в тюрьме. После этого девушка решит предложить коварной любовнице отца соглашение. За роскошный особняк Зейн должна достать Раису из тюрьмы.

Не меньшие жизненные трудности ожидают и Глеба Стержакова. Впервые ему придется познакомиться со своим отцом Германом.

Смотрите трейлер к 7 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Видео будет позже

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 8 серия – сюжет

Финальная 8 серия 2 сезона "Ничто не случается дважды" сможет поразить зрителей. Маша Богданова поселится в одной из комнат дома Вадима Огнева. Между главными героями до сих пор есть чувства. Утром Вадим покидает поместье по делам, а Маша понимает, что Филомена может помешать ей восстановить отношения с мужем. Однако на ее ревность Огнев имеет ответ: он просит обратить внимание на их обручальные кольца, где написано "Ты – моя жизнь".

Знакомьтесь: "Ничто не случается дважды" 2 сезон: главные актеры украинского сериала

Пока Вадима нет в доме, Маша Богданова не упускает возможности наладить общения с Катей. Девочка не очень настроена говорить с мамой и с подозрением относится к ней. В конце Катя просит Машу покинуть их дом и вернуться к другой семье. Главная героиня уже готова выполнить просьбу девочки, однако внезапное появление Бориса меняет ее решения. Сможет ли Маша Богданова таки вернуть свою семью – зрители увидят уже 2 апреля в 20:00.

Смотрите трейлер к 8 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды": видео

Видео будет позже

Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон:

  • Маша Богданова – Екатерина Тышкевич
  • Вадим Огнев – Антон Батирев
  • Аглая Калинина – Натали Старинкевич
  • Герман Пиковый – Петр Рыков
  • Жанна Потехина – Екатерина Семенова
  • Катя Огнева – Ефросиния Мельник

"Ничто не случается дважды" 2 сезон – график выхода серий в 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серии – 30 марта 2020 года

3-4 (19-20) серии – 31 марта 2020 года

5-6 (21-22) серии – 1 апреля 2020 года

7-8 (23-24) серии – 2 апреля 2020 года

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Кино
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