"Ничто не случается дважды" 3 сезон: будет ли продолжение сериала

После последних эпизодов 2 сезона сериала "Ничто не случается дважды" все киноманы, которые с восторгом смотрели серии, в ожидании продолжения истории. И хотя официального подтверждения о съемках 3 сезона нет, в конце ленты авторы сделали открытый финал.

30 марта в Украине состоялась премьера драматического сериала "Ничто не случается дважды". 2 сезон отличился большим количеством сюжетных поворотов, поэтому зрители внимательно наблюдали за всеми жизненными трудностями героев. Поэтому главный вопрос киноманов остается открытым: "Будут ли снимать продолжение сериала?"

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Сейчас однозначного ответа нет. Представители СТБ не объявляют о съемках следующих эпизодов. Однако на инстаграм странице режиссер Оксана Байрак намекает на возможную работу над 3 сезоном.

Особое внимание приковала история Маши Богдановой и Вадима Огнева, которые наконец встретились после стольких лет разлуки. Дочь главной героини не хочет принимать маму, поэтому женщине сложно найти к девочке подход. Однако все меняется, когда семья попадает в ситуацию, когда надо бороться за свою жизнь. В финале они отправляются на яхте, а маленькая Катя наконец начинает называть Машу мамой.

Такой открытый финал позволяет авторам продолжить сюжетные линии главных героев. На это указывает и то, что Борис хотел забрать Машу и не намерен сдаваться. Поэтому пользователи сети уже предположили, что именно он более ярко появится на экранах в 3 сезоне. Интересно, что на радость поклонников от такого финала Оксана Байрак заставила сомневаться всех, действительно ли Маша и Вадим вместе, что может указывать на будущие съемки.

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В то же время в СМИ предполагают, что 3 сезон может появиться осенью 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса дата премьеры может еще сместиться.

Главные роли и актеры сериала "Ничто не случается дважды" 2 сезон: