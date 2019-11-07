Нигерийский фильм впервые в истории выдвинули на Оскар и сразу же сняли с номинации: подробности

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"Львиное сердце" сняли с Оскара-2020
"Львиное сердце" сняли с Оскара-2020 / estheradeniyi.com

Фильм "Львиное сердце", снятый в Нигерии, стал первой отечественной картиной, которую выдвинули на престижную кинопремию Оскар-2020. Однако незадолго после номинации, его сняли с категории "Лучший фильм на иностранном языке" за англоязычные диалоги.

О том, что нигерийский фильм "Львиное сердце" сняли с номинации Оскара-2020 сообщает издание BBC.

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В источнике отмечается, что причиной дисквалификации стали англоязычные сцены в кинокартине. А, поскольку лента была выдвинута в категории "Лучший фильм на иностранном языке", то в этой номинации должны быть представлены фильмы, которые содержат в большинстве "неанглоязычные диалоги".

Стоит добавить, что фильм "Львиное сердце" мог стать первой в нигерийской истории лентой, которая попала бы в лонглист киноакадемии и имела бы возможность побороться за престижную награду.

Однако создатели картины и ее фанаты возмущены таким решением, поскольку английский язык является официальным языком Нигерии, а сама страна лишь в 1960 году получила независимость от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Добавим, по сюжету ленты "Львиное сердце", женщина из Нигерии из всех сил пытается спасти бизнес своего отца. Однако из-за того, что она живет в обществе, где доминируют мужчины, ей это дается довольно сложно.

Смотреть трейлер нигерийского фильма "Львиное сердце" (Lionheart): видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино Оскар 2020 Оскар Нигерия LifeStyle
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