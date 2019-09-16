Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers

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Ник Джонас
Ник Джонас / www.gettyimages.com

Популярный певец и участник группы Jonas Brothers Ник Джонас празднует свой день рождения в понедельник, 16 версеня. Мужу актрисы Приянки Чопры исполняется 26 лет.

Ник Джонас вместе с братьями Кевином и Джо создал молодежную рок-группу Jonas Brothers, которая очень быстро стала популярной среди молодежи.

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Группа Jonas Brothers пережила распад 31 октября 2013 года, с единогласного согласия братьев. После этого Ник Джонас начал сольную карьеру и снимался в кино.

Впоследствии 1 марта 2019 года группа вернулась на сцену! Первой песней после распада стала песня под названием Sucker. Не менее эффектным стал видеоклип, ведь в нем впервые снялись жены трех братьев – актриса Приянка Чопра, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Дэниэл Делис.

jonas brothers
Jonas Brothers / Getty Images

В честь дня рождения Ника Джонаса редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить пятерку хитов бойзбенда Jonas Brothers, которые братья выпустили в 2019 году после воссоединения группы.

Хіти Jonas Brothers

Sucker: слушайте песню здесь

Cool: слушайте песню здесь

Rollercoaster: слушайте песню здесь

I Believe: слушайте песню здесь

Only Human: слушайте песню здесь

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Приянка Чопра LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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