Голливуд постепенно выходит из карантина, в частности, уже с 12 июня возобновятся съемки кинофильмов. Однако из-за пандемии коронавируса режиссеры не будут снимать интимные сцены в картинах. Вместо этого их могут заменить с помощью компьютерной графики, переписать сценарий или полностью отменить.

Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на инсайдерскую информацию, кинематографисты получили соответствующую инструкцию, в которой содержатся правила съемок секс-сцен.

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Следовательно, работники киноиндустрии должны заменить откровенные сцены близости, чтобы соблюдать необходимую дистанцию ​​между актерами на съемочной площадке.

Поэтому сценаристы должны сделать так, чтобы эротические фрагменты в картине были переписаны или их можно было заменить использованием компьютерной графики. В инструкции говорится также об отмене таких эпизодов.

"Предусмотрено ежедневное тестирование актеров и съемочной бригады на коронавирус, проведение инструктажа по мытью рук и полная реструктуризация интимных эпизодов", – сообщает Daily Mail.



Фрагмент из фильма "Красотка" / Скриншот из видео

Заметим, что после восстановления съемок на площадке будут усилены меры санитарного контроля. К примеру:

отныне отменяется традиционный "шведский стол" для актеров и команды;

каждый день участников съемочного процесса будут проверять на коронавирус;

после каждой смены портативный реквизит будут стирать.

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Что известно о выходе Голливуда из карантина

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принял решение, согласно которому Голливуд может восстановить съемки с 12 июня. Поэтому индустрия кино, музыки и телевидения может вернуться к работе с соблюдением надлежащих мер безопасности.

Однако добавил, что окончательное решение утверждают местные власти, учитывая эпидемиологическую ситуацию и готовность местной системы здравоохранения справиться со вспышкой заболеваемости.