Американская рэперка Ники Минаж поделилась радостной новостью – звезда беременна первенцем. В октябре прошлого года она вышла замуж за бойфренда Кеннета Петти, который был заключен за изнасилование 16-летней девочки в 1995 году. Тогда мужчине было 15 лет и пара находилась в отношениях.

Через 24 года после скандального случая рэпер Кеннет Петти решил соединить свою судьбу с известной рэперкой – 37-летней Ники Минаж. 20 июля женщина решили сообщить поклонникам, что ждет своего первого ребенка от любимого. Миловидное фото с большим округлым животом женщина оставила в своем профиле в инстаграме.

К теме Джастин Тимберлейк второй раз стал отцом – СМИ

"Беременная", – лаконично подписала фото счастливая артистка. На фотографии Ники удобно устроилась на розовой постели, одевшись в гламурный купальник с цветочными аппликациями. На голову Минаж надела короткий желтый парик, а на ноги – серебристые босоножки на экстремально высоких каблуках.

Ники Минаж беременна первенцем / Instagram / @nickiminaj

На другом фото звезда предстала в совершенно ином образе, поддерживая округлый живот. Судя по фото, Минаж находится в последнем триместре беременности.

Поклонники никак не ожидали услышать такую новость от своей любимицы, поэтому засыпали звезду поздравлениями: "Да, девочка, мы знали!", "Счастливы тебя", "Поздравляем!", "Большой любви" и т. д.

Добавим, что совсем недавно звезда публиковала в сети пикантное фото из студии, где тоже предстала с округлым животом, но ракурс фотографии позволил ничего не заподозрить бдительным поклонникам.

Что известно о Ники Минаж и Кеннете Петти?

Роман Ники Минаж с Кеннетом Петти можно с легкостью назвать одним из самых скандальных. Рэперка неоднократно попадала в резонансные новости за ожесточенную борьбу за имидж своего бойфренда. Все потому, что Кеннет Петти внесен в базу правоохранителей как педофил. За попытку изнасилования 16-летней девочки он в 1995 году отбывал заключение. Согласно приговору судьи, мужчина провел за решеткой от 18 до 54 месяцев. Когда же в сети роман Ники и Кеннета стал известен, люди засыпали ее страницу сообщениями, чтобы уберечь ее от мужа. Вопреки всем советам Ники Минаж таки пошла к алтарю и резко ответила на критику, объяснив, что Кеннет на самом деле встречался с девушкой – ему было 15, а ей – 16. Но ситуация обернулась не выгодным образом для мужчины, из-за чего он отбыл наказание.

Однако это далеко не единственное уголовное дело, в котором фигурирует муж Ники Минаж. В 2002 году он выстрелил в живот Лемонте Робинсону. От полученных травм мужчина скончался в госпитале, а любимый Ники Минаж второй раз попал в тюрьму. Тогда ему присудили 10 лет, однако Кеннет Петти вышел досрочно. В октябре 2019 года пара поженилась.