Ники Хилтон до неузнаваемости изменила интерьер дома ко дню рождения дочери: яркие фото

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Ники Хилтон
Ники Хилтон / Instagram / @nickyhilton

В семействе знаменитых американских блондинок Хилтон состоялось яркое и масштабное торжество. 35-летняя сестра Пэрис Хилтон Ники устроила у себя дома розовую вечеринку, полностью превратив дом в жилище Свинки Пеппы. Виновницей громкого действа стала ее дочь, которая праздновала свой третий день рождения.

Яркие фотографии с празднования 3-летия Лили Грейс Виктории Ротшильд ее знаменитая мамочка опубликовала на своей странице в Instagram. Роскошный особняк за 10 миллионов долларов семейство Хилтон превратило в особняк героев из мультфильма "Свинка Пеппа". Вероятно, именно этот мультипликационный фильм является любимым у дочери Ники Хилтон.

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Так, на фото заметно, что декораторы отлично постарались, чтобы превратить жилой дом в сказочный мир розовых персонажей. В помещении дома и на улице были размещены воздушные шарики с цифрой три и любимыми героями из "Свинки Пеппы". Фуршетные сладости также были изготовлены с изображением персонажей из мультфильма. На пышном детском праздновании именинницу и ее гостей развлекали аниматоры в костюмах Мамы свинки и Папы свина.

Фото: Instagram @nickyhilton

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Пэрис Хилтон
Источник: LifeStyle 24
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