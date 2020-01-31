Ники Минаж предстала в обтягивающем костюме от украинского бренда: фото

Популярная американская артистка неизменно эпатирует своими экстравагантными выходами. Среди известных мировых брендов в ее гардеробе нашлось место и наряду от украинских дизайнеров TTSWTRS, которые в собственной одежде используют известные татуировки со всего мира.

Креативные решения украинских модельеров уже давно завладели сердцами многих модников во всем мире. Культовые звезды выбирают отечественное наряды для самых знаковых светских событий и престижных красных дорожек. Не обошла вниманием дерзкую коллекцию бренда TTSWTRS и Ники Минаж.

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Известная бунтарка с пышными формами на страницах своего инстаграма опибликувала очередной фэшн-образ. 37-летняя певица соблазнительно позировала в боди и леггинсах в серых и розовых оттенках. Хотя знаменитость позировала в пол-оборота, поклонникам удалось зафиксировать, что на ней одежда от TTSWTRS.

Особенностью такого look стало то, что на костюме изображено тело стройной девушки и надписи на французском языке. Стоимость костюма – 680 долларов, что составляет около двух тысяч гривен.



Рэпер Ники Минаж в наряде от TTSWTRS / Instagram / @nickiminaj

Образ Ники Минаж дополнила белыми босоножками на шпильке с золотым замком американской марки Tom Ford, прозрачной сумкой Louis Vuitton и массивными украшениями. Безусловно, не обошлось без яркого макияжа, который гармонировал с розово-белыми прядями волос.