Герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин благодаря этому проекту смог найти свою любовь и недавно официально зарегистрировал отношения с избранницей Дашей Квитковой. Теперь он дал несколько советов героине нового реалити-шоу "Холостячка" Ксении Мишиной.

Никита и Даша стали первой парой в истории украинской версии проекта, чьи отношения переросли в семью. Теперь Добрынин поделился мнением о новом формате шоу "Холостяк". Его комментарии по этому поводу опубликовали на официальной странице проекта в инстаграме.

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Мнение Никиты Добрынина о проект "Холостячка"

Телеведущий рассказал, что видел подобный формат в других странах и ему будет интересно посмотреть на его реализацию в Украине. Никита отметил, что мужчины по своей сути являются завоевателями, поэтому, по его мнению, "Холостячка" будет органичнее привычного формата – мужчины будут пытаться завоевать сердце женщины.

Никита Добрынин про Ксению Мишину

Экс-холостяк отметил, что лично не знаком с Ксенией. Знает только, что она хорошая актриса и видел ее несколько раз в телевизионных сюжетах.

"Холостяк" и "Холостячка" – не про твою суперпопулярность. Здесь важны человеческие качества и правильное их проявление. А популярность в таком проекте не всегда может сыграть на руку,

– отметил Никита.

Советы Ксении Мишиной от Никиты Добрынина

Никита пожелал Ксении чувствовать себя расслабленно и создать максимально комфортные условия во время пребывания там. Проект – это часть жизни, поэтому нужно получать удовольствие от знакомств и общения с новыми людьми. Конечно, Добрынин пожелал Мишиной встретить свою любовь.