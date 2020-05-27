Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о тайных встречах и деталях предстоящей свадьбы

Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова на прошлой неделе официально поженились. Пара расписалась в киевском ЗАГСе. Теперь в одном из интервью они поделились подробностями свадьбы, которое состоится уже летом этого года.

20 мая первая в истории реалити-шоу "Холостяк" пара поженилась. Из-за пандемии коронавируса Никите и Даше пришлось перенести торжественное празднование, однако они решили не отменять роспись и зарегистрировать брак. Подробностями предстоящей свадьбы пара поделилась в откровенном интервью для "Вікна-новин", транслирующихся на телеканале СТБ.

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Какой будет свадьба Добрынина и Квитковой?

Даша призналась, что церемония росписи была очень эмоциональной. После нее новоиспеченные супруги поехали праздновать к родителям Даши. Пара рассказала, какой будет громкая свадьба, запланированная на 12 августа. Цветочная говорит, что у нее уже готовы два платья, а также есть договоренности со всеми подрядчиками.

Нам не хочется превращать свадьбу в шоу-бизнес-вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют,

– отметил Никита.



Роспись Никиты Добрынина и Даши Цветочной / Instagram / @kvittkova

История любви Никиты и Даши

За развитием их отношений наблюдала вся страна во время девятого сезона шоу "Холостяк". Именно там пара познакомилась. На первой вечеринке Даша принесла Никите карту со своими желаниями. Говорит, что делала ее, отталкиваясь от того, что ей нравится.

Это значительно облегчало мне придумывание идей для свиданий. Благодаря этой карте я знал, что можно сделать,

– признался Добрынин.

Поскольку на проекте Никита ходил на свидания с другими девушками, то Даша не знала, как сложатся их отношения. Однако ближе к финалу он знал, с кем ему комфортно и уютно и какую девушку видит рядом с собой.



Финал "Холостяка-9" / Instagram / @kvittkova

После окончания съемок влюбленные не могли поделиться своими чувствами, пока телезрители не увидят всех выпусков шоу. Поэтому им приходилось встречаться тайно. Преимущественно такие встречи были на набережной.

Хотели побыть вдвоем и просто прогуляться как нормальная пара. Мы надевали спортивные костюмы, накидывали капюшоны и приезжали сюда ночью. Брали кофе и просто гуляли,

– рассказала девушка.



Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: СТБ

Однако их отношения не идеальны, как может показаться на первый взгляд. Они также ссорятся, пытаются воспитывать друг друга, однако много работают над тем, чтобы научиться понимать и уважать друг друга.