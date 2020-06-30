Одна из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса не прекращает поражать поклонников гармонией и нежностью, которая царит между ними. Никита Добрынин показал чувственное видео, на котором обнимает и целует любимую жену Дашу Квиткову. Эти милые кадры супругов сняли во время отдыха на море.

Участники 9 сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин стали единственной парой, которая не только осталась вместе после финала проекта, но и построила семью. Именно поэтому за влюбленными наблюдают тысячи зрителей романтического реалити-шоу, а они в свою очередь позволяют им заглянуть в личную жизнь, публикуя трогательные фото и видео на страницах в инстаграме.

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Новоиспеченные супруги обожают путешествовать и вместе посетили не одну страну мира. Однако пара вместе открывает и Украину. Вероятно, видео было снято на Херсонщине, где на прошлой неделе они снимали первый выпуск тревел-проекта.

Никита Добрынин и Даша Квиткова встретили закат

Пара не только успела порелаксировать в море и на песчаных пляжах, но и встретить потрясающе красивый закат. Воспоминания они запечатлели на милом видео. Никита Добрынин прижал любимую к себе и нежно поцеловал, наблюдая за тем, как солнце садится за горизонт.

Влюбленные были одеты в наряды total white. На Никите белая футболка, которая подчеркивает его загар, а на Даше – платье свободного кроя с кружевными вставками, которое идеально смотрится на фоне моря.

"Просто кайфую от того, что во время всего этого приключения ты рядом. Хочу и дальше открывать с тобой самые красивые дороги и места", – романтично обратился к жене ведущий.

В заметке Никита Добрынин также признался, что поклонников совсем скоро ждет новое шоу с участием пары. В инстаграм-сторис он уже успел показать, что вместе с любимой наслаждался экстремальными полетами.