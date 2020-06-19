Украинский телеведущий, герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин в очередной раз показал романтическое фото с новоиспеченной женой Дашей Квитковой. Супруги позировали, обнимаясь и нежно глядя друг на друга.

Никита поделился кадром на личной странице в инстаграме. Он не скрывает чувств к любимой и не стесняется показывать их жизни поклонникам. Более 600 тысяч пользователей сети с нетерпением ждут его новых публикаций.

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Никита Добрынин и Даша Квитковая

Звездная пара Никиты и Даши является одной из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Они с радостью делятся с поклонниками подробностями личной жизни. На днях в сети Добрынин распространил снимок, где позирует вместе с женой. Пара изображена, опершись на белый автомобиль.

Никита одет в джинсовую рубашку и черные шорты, а Даша – белую футболку и серые спортивные штаны. Влюбленные объединили свой наряд с обувью белого цвета.

Они нежно обнимают друг друга, а на лицах сияют улыбки. Известно, что супруги любят путешествовать. Вместе они посетили многие страны, а теперь путешествуют по Украине. В заметке телеведущий отметил, что больше всего им нравится посещать новые места на автомобиле.

Мне нравится идея сесть за руль, включить дорожный плейлист и с любимой ездить по живописным местам. Знаете, в чем для меня плюс таких поездок? У тебя нет никакого графика, тебе не нужно жестко (по желанию) рассчитывать время и маршрут так, как это необходимо делать в других случаях. Ты свободен,

– написал Добрынин.



Никита Добрынин и Даша Квитковая / Instagram / @nikitadobrynin