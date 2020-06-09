Популярный украинский телеведущий и блоггер Никита Добрынин поделился романтичным снимком, на котором появился вместе с женой Дашей Квитковой. Они позируют невероятно влюбленными и счастливыми.

К звездной паре Добрынина и Квитковой теперь еще больше приковано внимание поклонников. Причиной этого стал их брак. 20 мая влюбленные официально стали мужем и женой. На личной странице в инстаграме Никита поделился романтичным кадром со своей второй половинкой.

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Чувственный снимок Даши и Никиты

Фото было сделано во время неожиданной поездки супругов в Одессу. Они внезапно решили устроить выходные, сели в автомобиль и поехали к морю. Там устроили пикник на пляже и встретились с друзьями.

На фотографии Даша и Никита позируют, взявшись за руки. Они прогуливаются по побережью и с нежностью смотрят друг на друга. Пара наслаждается каждым мгновением и радуется. Их волосы развевает ветер, а черно-белые цвета добавляют кадрам особой чувственной атмосферы.

Знаете, что заметил? Когда моя Даша ведет себя, как ребенок, то это значит, что она счастлива,

– написал в публикации Никита.



Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @nikitadobrynin