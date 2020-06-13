Никита Добрынин показал романтическое видео с женой и рассказал о построении здоровых отношений
Украинский телеведущий и блогер Никита Добрынин распространил в сети чувственное видео, на котором запечатлен вместе с женой Дашей Квитковой. Пара позирует в свадебном наряде посреди поля.
На личной странице Добрынина в инстаграме появилось полезное сообщение, в котором он рассказал, как построить здоровые и крепкие отношения, которые впоследствии перерастут в семью.
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Романтическое видео Даши и Никиты
Никита обнародовал видео, на котором он вместе со своей избранницей позируют в свадебных нарядах посреди поля. Ролик был снят во время заката, что придало ему особую романтическую атмосферу.
Телеведущий в публикации отметил, что найти свою вторую половинку не трудно. Гораздо сложнее – построить здоровые отношения. Он поделился несколькими правилами, которые помогут это сделать.
Никита Добрынин рассказал, как построить здоровые отношения
- Открыто высказывайте свое мнение
Никита отметил, что не верит в существование пар, которые не ссорятся. Если два человека действительно ценят и любят друг друга, то они не будут бояться высказать свою точку зрения по поводу любой ситуации.
- Старайтесь сделать ваш интим лучшим
Здоровые отношения возможны тогда, когда вы думаете не только о своем комфорте, но и о комфорте своего партнера. Если вы можете открыто говорить о том, что вас не устраивает в сексе, или что вам нравится, то с отношениями все хорошо.
- Не стесняйтесь друг друга
Если отношения длятся достаточно долго, то важным является момент знакомства с друзьями и родителями.
- Знайте о прошлом друг друга, но не пытайтесь напомнить его при удобной ситуации
Хорошо, когда знаете о том, сколько у каждого из вас было прежних, каким было ваше детство, какие события повлияли на вашу жизнь. Очень важно не иметь секретов друг от друга, поддерживать.
- Стройте совместные планы
Никто не заставляет прямо сейчас клясться в вечной любви и планировать, сколько детей у вас будет после свадьбы. Однако планы хотя бы на ближайшее будущее должны быть: куда вы поедете летом, где проведете выходные, чем будете заниматься сегодня вечером.