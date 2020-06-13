Украинский телеведущий и блогер Никита Добрынин распространил в сети чувственное видео, на котором запечатлен вместе с женой Дашей Квитковой. Пара позирует в свадебном наряде посреди поля.

На личной странице Добрынина в инстаграме появилось полезное сообщение, в котором он рассказал, как построить здоровые и крепкие отношения, которые впоследствии перерастут в семью.

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Романтическое видео Даши и Никиты

Никита обнародовал видео, на котором он вместе со своей избранницей позируют в свадебных нарядах посреди поля. Ролик был снят во время заката, что придало ему особую романтическую атмосферу.

Телеведущий в публикации отметил, что найти свою вторую половинку не трудно. Гораздо сложнее – построить здоровые отношения. Он поделился несколькими правилами, которые помогут это сделать.

Никита Добрынин рассказал, как построить здоровые отношения

Открыто высказывайте свое мнение

Никита отметил, что не верит в существование пар, которые не ссорятся. Если два человека действительно ценят и любят друг друга, то они не будут бояться высказать свою точку зрения по поводу любой ситуации.

Старайтесь сделать ваш интим лучшим

Здоровые отношения возможны тогда, когда вы думаете не только о своем комфорте, но и о комфорте своего партнера. Если вы можете открыто говорить о том, что вас не устраивает в сексе, или что вам нравится, то с отношениями все хорошо.

Не стесняйтесь друг друга

Если отношения длятся достаточно долго, то важным является момент знакомства с друзьями и родителями.

Знайте о прошлом друг друга, но не пытайтесь напомнить его при удобной ситуации

Хорошо, когда знаете о том, сколько у каждого из вас было прежних, каким было ваше детство, какие события повлияли на вашу жизнь. Очень важно не иметь секретов друг от друга, поддерживать.

Стройте совместные планы

Никто не заставляет прямо сейчас клясться в вечной любви и планировать, сколько детей у вас будет после свадьбы. Однако планы хотя бы на ближайшее будущее должны быть: куда вы поедете летом, где проведете выходные, чем будете заниматься сегодня вечером.