Никита Добрынин устроил романтический ужин для любимой на крыше: фото

Герой "Холостяка-9" отыскал свою любовь на проекте и готовится к свадьбе с Дашей Квитковой. Никита Добрынин покорял сердце девушки романтическими свиданиями на проекте, однако и в повседневной жизни готовит сюрпризы для невесты. Он организовал ужин для двоих на крыше.

Даша Квиткова и Никита Добрынин строили свои отношения на глазах у тысяч зрителей реалити-шоу "Холостяк". После его завершения пара сохранила чувства и с радостью афиширует личную жизнь на страницах в инстаграме. Несмотря на карантин, ведущий сумел подготовить для любимой романтический ужин на крыше с видом на весь Киев.

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Никита Добрынин решил не рассекречивать избраннице место, куда они направлялись на авто. Даша даже не догадывалась, какой сюрприз ее ждет. Пара расположилась на вертолетной площадке в самом центре столицы. Там влюбленных ждал сервированный столик на двоих, украшенный розовыми пионами и свечами.

Даша Квиткова не сдерживала своих эмоций и призналась, что долго плакала от счастья. Девушка тронута тем, что жених не перестает ее удивлять, а после более года вместе романтика не исчезает. На такой роскошной локации Даша и Никита попутно устроили чувственную фотосессию.

Я даже не подозревала, что могу быть настолько любимой. Спасибо, что я чувствую себя с тобой самой особенной и счастливой,

– прокомментировала невеста Добрынина.

Напомним, что пара активно готовилась к свадьбе, которая должна была состояться 23 мая. Однако из-за пандемии коронавируса празднование пришлось перенести на 2 сентября. Официальный брак Никита Добрынин и Даша Квиткова заключат уже 20 мая.