Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, как назовут сына

Участников шоу "Холостяк" 9 сезон по праву можно назвать одной из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса. Однако Никита Добрынин и Даша Квиткова не прекращают проверять собственные отношения. Так, молодожены опубликовали видео, которым показали, как хорошо знают друг друга, и раскрыли имя, которое выберут для сына.

Чувства влюбленных завязались благодаря реалити-шоу, которое стало для обоих непростым испытанием. Однако даже несмотря на предстоящую свадьбу Никита Добрынин и Даша Квиткова стремятся понимать друг друга лучше. Для этого пара устраивает своеобразные проверки, одну из которых ведущий опубликовал на личной странице в инстаграме.

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На видео невесты отвечали на вопросы друг о друге. В том случае, если партнер озвучил неправильный вариант, обоих било током. Как выяснилось, даже за год совместной жизни они не знают друг друга отлично. Наверное, самый интересный вопрос, который прозвучал в ролике, касался пополнения в семье. Никита мечтает о сыне, которого хочет назвать Лев, а Даша полностью поддерживает выбор любимого.

Кроме того, в видео молодые люди рассекретили другие детали своей личной жизни. Даша любит спать на животе и не знает номер телефона избранника, но помнит размер его обуви – 42. В то время Никита вспомнил, в каких босоножках была любимая в день их знакомства, но ошибся с первой зарубежной поездкой девушки: она впервые полетела в Египет и Итальянские Альпы, а не в Австрию.

Напомним, что из-за продолжения карантина Никите Добрынину и Даше Квитковой пришлось отменить долгожданную свадьбу, которая должна состояться 23 мая 2020 года. Новобрачные признались, что расстроены таким развитием событий, хотя предполагали, что подобное может случиться еще с начала введения карантина в стране.