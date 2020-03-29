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Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о переносе свадьбы и трудностях в отношениях

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Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @nikitadobrynin

Популярный украинский телеведущий, герой девятого сезона романтического шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова на карантине ответили на вопросы поклонников и рассказали о кризисе в отношениях и переносе свадьбы.

Даша и Никита готовятся к свадьбе, которая должна состояться 23 мая этого года. Однако из-за пандемии коронавируса, возможно, ее придется перенести. Влюбленные признались, что очень расстроятся, если праздник не состоится в запланированную дату. Также Даша рассказала, что в их отношениях был период, когда они с Никитой чуть не развелись.

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Пара с нетерпением ждет дня свадьбы, поэтому в случае ее переноса ужасно жалеть. На праздник должны были прилететь родственники из других стран, поэтому влюбленные надеются, что до мая пандемия пройдет и все будет так, как они мечтают.

На самом деле я очень буду жалеть, если перенесут свадьбу. У нас уже есть место проведения, у меня сшиты два платья, есть приглашения с напечатанным числом (23 мая), лежат обручальные кольца, ведущий, фотограф…
– рассказала Квиткова.

Также будущие супруги ответили на вопросы поклонников относительно брачного контракта. Они признались, что не будут его заключать, поскольку между ними все построено на искренних чувствах и доверии.

Как и все пары, Даша и Никита ссорятся, однако конфликты преимущественно возникают на бытовом уровне. По словам Даши, стоит ставить отношения на первое место и не тратить время на долгие обиды, если вы хотите прожить с этим человеком всю жизнь. У влюбленных есть правило – при любом конфликте брать себя в руки и работать над отношениями.

Никита также рассказал, что у них был кризис тогда, как пересматривали проект "Холостяк". А Даша добавила, что трудности были и позже. Тогда они уже жили вместе, но чуть не разошлись.

Откровенные ответы на провокационные вопросы смотрите в видео, которые опубликованы ниже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Отметим, украинское правительство продлило карантин по меньшей мере до 24 апреля. По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом, 108 из которых обнаружили за минувшие сутки. От недуга умерло 9 человек. Удалось выздороветь 5 лицам. Единственный способ уберечь себя и родных от инфицирования – оставаться дома, а при первых симптомах обращаться к семейному врачу. Таким образом удастся предотвратить массовое распространение пандемии коронавируса и быстрее преодолеть ее.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине LifeStyle Звездные романы
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