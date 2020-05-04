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Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли в игру "Было или не было" и сделали личные признания

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Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова делятся с поклонниками личной жизнью в сети и активно общаются с ними. На днях звездная пара сыграла в игру "Было или не было", где ответила на провокативные вопросы.

Никита и Даша готовились к свадьбе, которая должна была состояться 23 мая этого года, однако из-за пандемии коронавируса и карантина были вынуждены перенести праздник на осень. Сейчас они работают над своими отношениями и укрепляют их. Будущие супруги активно пользуются сетью Инстаграм и демонстрирует там свою безграничную любовь. На днях на страничке Даши появилось интересное видео, где она с Никитой поделилась интересными подробностями из жизни.

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Во время игры "Было или не было" для канала "Интертоп" Никита признался, что в начале карьеры ему предлагали протекцию за интим. Также были моменты, когда поклонницы преследовали его, писали письма.

Даша призналась, что когда-то играла в карты на раздевание и читала чужую переписку, без ведома ее владельца. Девушка даже стащила как-то мелкие деньги у водителя маршрутки и батончик в магазине.

Звездная пара ответила и на интимные вопросы. Влюбленные признались, что дома имеют "Камасутру", но не в виде книжки, а игру. Что касается home video, то Никита отметил, что никогда не снимал подобных роликов.

"Я тебя уговаривала, но ты не соглашался", – со смехом сказала Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
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