Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова самоизолировались дома из-за коронавируса

Известный телеведущий Никита Добрынин, который стал главным героем 9 сезона проекта "Холостяк", и его избранница Даша Квиткова после приезда из Америки самоизолировались дома и стараются никуда не выходить без особых на то нужд.

Пара Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової на початку березня відправилася в Америку на навчання. Обоє повинні були відвідувати мовну англійську школу до 22 березня, втім через закриття кордонів, пара все ж таки вирішила повернутися в Україну швидше запланованого часу.

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Спочатку ми вирішили залишитися в Америці. Хоча всім дали три дні, щоб повернутися додому. Не зрозуміло, коли з такими успіхами ми могли б побачити рідних і вирішили летіти назад,

– написав Добринін.

За його словами, знайти квитки назад в Україну було дуже важко, це стало якоюсь своєрідною пригодою. Через 2 дні після пошуків квитків у Маямі почали різко скасовувати концерти, закривати примірочні кімнати в магазинах, в аптеках не було ні масок, ні антисептиків.

Зазначимо, що одразу після прильоту з Америки, без попередньої здачі тесту на коронавірус, пара відправилася в супермаркет за продуктами без маски та рукавичок.

"Ми вдома. І вдома залишаємося. Після Америки вирішили провести самокарантин і не виходити на вулицю без зайвої необхідності. Це найцінніше, що кожен зараз може зробити. Зайнятися собою, частіше телефонувати рідним, підтримати друзів і просто бути в курсі того, що відбувається", – зазначив телеведучий.

Добринін додав, що у цей період як ніколи допомагають: здоровий спосіб життя, прогулянки на свіжому повітрі та уникнення великого скупчення.

Карантин в Україні: основне

Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припинили роботу.

Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу