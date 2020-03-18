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Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова самоизолировались дома из-за коронавируса

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Известный телеведущий Никита Добрынин, который стал главным героем 9 сезона проекта "Холостяк", и его избранница Даша Квиткова после приезда из Америки самоизолировались дома и стараются никуда не выходить без особых на то нужд.

Пара Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової на початку березня відправилася в Америку на навчання. Обоє повинні були відвідувати мовну англійську школу до 22 березня, втім через закриття кордонів, пара все ж таки вирішила повернутися в Україну швидше запланованого часу.

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Спочатку ми вирішили залишитися в Америці. Хоча всім дали три дні, щоб повернутися додому. Не зрозуміло, коли з такими успіхами ми могли б побачити рідних і вирішили летіти назад,
– написав Добринін.

За його словами, знайти квитки назад в Україну було дуже важко, це стало якоюсь своєрідною пригодою. Через 2 дні після пошуків квитків у Маямі почали різко скасовувати концерти, закривати примірочні кімнати в магазинах, в аптеках не було ні масок, ні антисептиків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы возвращаемся домой из Майами. Были здесь на учебе, которая должна была продлиться до 22 марта. Но из-за эпидемии в Украине начался карантин. Поначалу мы решили остаться в Америке. Хотя всем и дали три дня, чтоб вернуться домой. Не понятно, когда с тами успехами мы могли бы увидеть родных и решили лететь назад. Это оказалось целым приключением. Мы связывались с Embassy of Ukraine in the USA(ребята реагируют быстро, составляют списки, тех, кто как и мы застрял на пути домой. Затем мы пытались зарегистрироваться в онлайн системе «друг», где собирают такие случаи, чтоб помогать нашим. Но система быстро «легла». Только друзья чудом помогли найти билеты. За эти два дня поисков билетов в Майами начали отменять концерты, закрывать примерочные комнаты в магазинах, а теперь не пускают во все крупные магазины техники(в тч apple store). Но при этом именно в Майами паники в магазинах нет, продуктов на прилавках полно. Но антисептиков и масок, как нам сказали в аптеке, вы нигде во всей Америке не найдёте. Мы не паникуем. Нужно следить за здоровьем и гигиеной. Новости тебе не помогут. Не помогут крики и мысли про апокалипсис. Теперь часть для любителей мирового заговора. От таксистов, местных жителей мы услышали десятки версий о причинах и целях происходящего. Вот наш топ-3 мифов: -Китай хочет убить Трампа, вот и решил повалить экономику и убить президента. -Ничего на самом деле не происходит, это все только на телеэкране. -У самого Трампа уже нашли вирус. Как оно на самом деле только время покажет. Запасаемся попкорном, спиртом, едой и наблюдаем.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Зазначимо, що одразу після прильоту з Америки, без попередньої здачі тесту на коронавірус, пара відправилася в супермаркет за продуктами без маски та рукавичок. 

"Ми вдома. І вдома залишаємося. Після Америки вирішили провести самокарантин і не виходити на вулицю без зайвої необхідності. Це найцінніше, що кожен зараз може зробити. Зайнятися собою, частіше телефонувати рідним, підтримати друзів і просто бути в курсі того, що відбувається", – зазначив телеведучий.

Добринін додав, що у цей період як ніколи допомагають: здоровий спосіб життя, прогулянки на свіжому повітрі та уникнення великого скупчення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы дома. И дома остаёмся. После Америки решили провести самокарантин и не выходить на улицу без лишней необходимости. Это самое ценное, что каждый сейчас может сделать. Заняться собой, чаще звонить родным, поддержать друзей и просто быть в курсе происходящего. Важно в это время не превращаться в паникеров и фильтровать информацию. Новости мы читаем в телеграм здесь- COVID19_Ukraine. Время чтоб наконец-то продолжить или пересмотреть: -The Boys -Stranger things -Sex education -Sense8 -American Crime Story -The Politician -Family guy -American dad В этот период как никогда помогают: здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, избегайте большого скопления людей и не ввязывайтесь в бесполезные споры по теме короны. Не пытайтесь никого научить уму разуму или «спасти». Каждый имеет право на свое мнение и создает свою реальность, в которой потом и живет.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Карантин в Україні: основне

  • Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
  • Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
  • З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
  • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припинили роботу.
  • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
  • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.

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Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
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