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Никита Добрынин кардинально сменил имидж: эффектные фото

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Никита Добрынин / Instagram / @nikitadobrynin

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин после участия в проекте "Холостяк-9" привлек внимание журналистов и поклонников. Теперь за жизнью Никиты пристально следят. В сети обсуждают фото звезды, светские выходы и интервью.

Никита Добрынин вместе со своей невестой Дашей Квитковой отдыхают на солнечном острове Бали. Как известно, звездная пара Никиты и Даши являются активными блогерами. На страницах в Инстаграме они делятся с подписчиками событиями из жизни, в частности путешествиями. Поездка на Бали не стала исключением и поклонники влюбленных могут увидеть как отдыхает пара.

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Однако, помимо романтических фото и видео с разных локаций, рассказов о впечатлениях от райских уголков Бали, телеведущий опубликовал фото, на которых его видим в новом имидже. Романтичный брюнет сменил цвет волос и стал страстным блондином. Судя по историям Даши в Инстаграме, он проиграл спор, условием которого была смена имиджа.

На снимках Никита позирует на фоне океана в пляжных шортах и с доской для серфинга в руках. "Если это приносит тебе удовольствие – считай это успехом", – подписал публикацию Никита.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Холостяк 9 сезон смотреть онлайн Стиль и мода
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