Никита Добрынин на Даша Квиткова признались, будут ли подписывать брачный контракт

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и его невеста, блогер Даша Квиткова вскоре официально станут мужем и женой. А пока они готовятся к своей свадьбе, которая состоится осенью, поклонники следят за жизнью пары и с нетерпением ждут новых подробностей.

В интервью для программы "Невероятная правда о звездах", транслирующейся на телеканале "СТБ", Даша и Никита ответили на интересные и провокационные вопросы. Влюбленные признались, будут ли подписывать брачный контракт и рассекретили другие детали.

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Даша рассказала, что после свадьбы возьмет фамилию Никиты.

По паспорту он Вакулович, поэтому я возьму эту фамилию,

– призналась девушка.

Пара разговаривала на тему брачного договора и пришла к выводу, что он им не нужен. Между ними есть любовь и доверие, поэтому нет необходимости расписывать что-то в документах.

На вопрос "Кто главный в семье?" оба ответили, что Никита. Однако, смеясь, он отметил, что недавно в их доме появился котик и по этому вопросу возникли сомнения. Блогер добавила, что, по ее мнению, мужчина в семье должен зарабатывать больше.

Даша рассекретила, что у ее возлюбленного больше одежды, чем у нее, и призналась, что в начале отношений проверяла их совместимость с помощью гороскопа. Результат показал, что они подходят друг другу на 99%.

Никита Добрынин и Даша Квиткова в программе "Невероятная правда о звездах": смотрите видео онлайн