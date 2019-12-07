Никита Добрынин показал эротический танец с участницей "Холостяка": 18+

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Никита Добрынин и Даша Квиткова / Скриншоты из видео

Телеведущий Никита Добрынин, который участвовал в романтическом шоу "Холостяк-9" и нашел свою любовь на проекте, показал, как начинается их утро с Дашей Цветочной.

Девушка опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное видео, на котором она и Никита Добрынин танцуют утром. Из всей одежды на влюбленных есть только нижнее белье.

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В коротком ролике участники шоу "Холостяк" чувственно касаются друг друга. Видео было снято в одном из отелей в городе Шарм-эш-Шейх, где отдыхает пара.

"Стараемся, чтобы наше утро не обходилось без танцев и классной музыки. А с чего начинается ваше утро?" – написала в подписи Квиткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Но не все подписчики положительно отреагировали на горячее видео влюбленных. Один из пользователей написал: "Это круто... но не на показ, это такое личное и интимное... уже и голыми можно тогда танцевать. Лучше оставить для архива домашнего, просматривать и кайфовать". Комментарий лайкнули около 500 человек, которые согласились с этим мнением.

Никита и Даша решили ответить на это, заявив, что на личной странице они могут публиковать любой контент, а "фолловерам" решать, смотреть ли на это.

"Для архива домашнего у нас есть видео и фото намного горячее, а это так... побаловались", – написала Квиткова.


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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Холостяк 9 сезон смотреть онлайн Звездные романы
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