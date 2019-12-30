Никита Добрынин празднует день рождения: горячие фото "Холостяка" с Дашей Квитковой

В понедельник, 30 декабря, звезда украинского романтического шоу "Холостяк" Никита Добрынин празднует свой день рождения. Телеведущему исполняется 32 года.

На своей странице в инстаграме Добрынин разместил новые снимки, где в подписи поблагодарил за теплые пожелания и поздравления.

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Сегодня мне 32. Уже давно определил личное правило – счастье внутри тебя и самое ценное в жизни – это друзья. Поэтому могу считать себя невероятно богатым человеком, счастливым парнем и другом,

– написал мужчина.

Заметим, что Никита и его девушка Даша Квиткова стали первой парой в истории украинского "Холостяка", которая сохранила свои отношения после окончания проекта. В социальных сетях влюбленные часто публикуют откровенные снимки, под которыми им не только пишут комплименты в комментариях, но и критикуют.

В честь дня рождения Добрынина редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить самые соблазнительные совместные фото главного героя 9 сезона "Холостяка" и его избранницы.